महारत्न कंपनी ने 10 साल में किया मालामाल, 1 लाख रुपये के बना दिए 25 लाख, 3 बार बांटे हैं बोनस शेयर

महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 10 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 25 लाख बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। कंपनी ने दस साल में निवेशकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 03:55 PM
महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 10 साल में ही शेयरधारकों को मालामाल कर दिया है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) ने 10 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 25 लाख रुपये बना दिया है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने पिछले दस साल में अपने निवेशकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 455 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 287.55 रुपये है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 25 लाख रुपये
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के शेयर 18 सितंबर 2015 को 112.56 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 18 सितंबर 2015 को 1 लाख रुपये से HPCL के शेयर खरीदे होते तो उसे कंपनी के 888 शेयर मिलते। महारत्न कंपनी ने पिछले 10 साल में अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर दिए हैं। अगर इन बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या 5,994 पहुंच जाती है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर 22 सितंबर 2025 को 417.30 रुपये पर जा पहुंचे। इस हिसाब से देखें तो हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के 5994 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 25.01 लाख रुपये है।

3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने पिछले 10 साल में शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने सितंबर 2016 में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर निवेशकों को बांटे। महारत्न कंपनी ने जुलाई 2017 में निवेशकों को 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिए। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने जून 2024 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 54.90 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.10 पर्सेंट है।

