Maharatna Company HAL Shares jumped over 3 Percent today government to purchase 97 Tejas fighter jets from company महारत्न कंपनी से फाइटर जेट खरीदेगी सरकार, 62000 करोड़ रुपये का ऑर्डर, रॉकेट बने शेयर
महारत्न कंपनी से फाइटर जेट खरीदेगी सरकार, 62000 करोड़ रुपये का ऑर्डर, रॉकेट बने शेयर

महारत्न कंपनी HAL के शेयर बुधवार को BSE में 3% से अधिक के उछाल के साथ 4611.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। सरकार ने मंगलवार को 62000 करोड़ रुपये के ऑर्डर को मंजूरी दे दी है। ऑर्डर के तहत HAL से 97 एडिशनल तेजस फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 10:05 AM
महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को बाजार खुलते ही रॉकेट बन गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 4611.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयरों में यह तेजी एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद आई है। डिफेंस कंपनी को 97 और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्रॉफ्ट तेजस Mk1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर मिलने की खबर है।

62000 करोड़ रुपये के ऑर्डर को मंजूरी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 62000 करोड़ रुपये के ऑर्डर को मंजूरी दे दी है। इस ऑर्डर के तहत हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से इंडियन एयर फोर्स के लिए 97 एडिशनल तेजस फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने इस डील को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। तेजस Mk1A फाइटर जेट्स को HAL के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में बनाया जाएगा। Mk1A फाइटर जेट्स के लिए यह दूसरा ऑर्डर होगा। इससे पहले, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 एयरक्राफ्ट की सप्लाई का ऑर्डर मिल चुका है। इस ऑर्डर की वैल्यू 36,400 करोड़ रुपये है।

UBS ने दिया है 4900 रुपये का टारगेट
विदेशी ब्रोकरेज हाउस यूबीएस (UBS) ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 4900 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि HAL के लिए यह दूसरा Mk1A ऑर्डर होगा। महारत्न कंपनी को पिछला ऑर्डर फरवरी 2021 में मिला था। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का कवरेज करने वाले 22 एनालिस्ट्स में से 17 ने कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। वहीं, 3 एनालिस्ट्स ने कंपनी के शेयरों को होल्ड रेटिंग दी है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।

5 साल में 650% से ज्यादा उछल गए हैं HAL के शेयर
हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर पिछले पांच साल में 650 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 21 अगस्त 2020 को 605.75 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 अगस्त 2025 को 4611.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 305 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 5166 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3045.95 रुपये है।

