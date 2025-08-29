महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 46 लाख, 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

महारत्न कंपनी गेल इंडिया के शेयरों में 20 साल पहले लगाए गए 1 लाख रुपये अब 46 लाख रुपये से ज्यादा बन गए हैं। कंपनी के शेयरों ने बोनस शेयरों के दम पर निवेशकों को मालामाल किया है। गेल इंडिया ने 5 बार बोनस शेयर बांटे हैं।

महारत्न कंपनी गेल इंडिया ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। गेल इंडिया के शेयरों में 20 साल पहले लगाए गए 1 लाख रुपये अब 46 लाख रुपये से ज्यादा बन गए हैं। महारत्न कंपनी के शेयरों ने अपने निवेशकों को बोनस शेयरों के दम पर मालामाल किया है। गेल इंडिया ने पिछले 20 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। गेल इंडिया ने अभी तक अपने शेयर का बंटवारा नहीं किया है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 46 लाख रुपये

महारत्न कंपनी गेल इंडिया के शेयर 2 सितंबर 2005 को 29.61 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 2 सितंबर 2005 को 1 लाख रुपये से गेल इंडिया के शेयर खरीदे होते तो उसे कुल 3376 शेयर मिलते। गेल इंडिया ने पिछले 20 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। अगर महारत्न कंपनी की तरफ से दिए गए बोनस शेयरों को जोड़ दें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 27006 पहुंच जाती है। गेल इंडिया के शेयर 29 अगस्त 2025 को BSE पर 173.10 रुपये पर बंद हुए हैं। ऐसे में 27006 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 46.74 लाख रुपये है। गेल इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 245.10 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 150.60 रुपये है।