Maharatna Company GAIL India turned 1 lakh rupee into 46 lakh company given 5 times bonus Share महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 46 लाख, 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Maharatna Company GAIL India turned 1 lakh rupee into 46 lakh company given 5 times bonus Share

महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 46 लाख, 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

महारत्न कंपनी गेल इंडिया के शेयरों में 20 साल पहले लगाए गए 1 लाख रुपये अब 46 लाख रुपये से ज्यादा बन गए हैं। कंपनी के शेयरों ने बोनस शेयरों के दम पर निवेशकों को मालामाल किया है। गेल इंडिया ने 5 बार बोनस शेयर बांटे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 08:55 PM
share Share
Follow Us on
महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 46 लाख, 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

महारत्न कंपनी गेल इंडिया ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। गेल इंडिया के शेयरों में 20 साल पहले लगाए गए 1 लाख रुपये अब 46 लाख रुपये से ज्यादा बन गए हैं। महारत्न कंपनी के शेयरों ने अपने निवेशकों को बोनस शेयरों के दम पर मालामाल किया है। गेल इंडिया ने पिछले 20 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। गेल इंडिया ने अभी तक अपने शेयर का बंटवारा नहीं किया है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 46 लाख रुपये
महारत्न कंपनी गेल इंडिया के शेयर 2 सितंबर 2005 को 29.61 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 2 सितंबर 2005 को 1 लाख रुपये से गेल इंडिया के शेयर खरीदे होते तो उसे कुल 3376 शेयर मिलते। गेल इंडिया ने पिछले 20 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। अगर महारत्न कंपनी की तरफ से दिए गए बोनस शेयरों को जोड़ दें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 27006 पहुंच जाती है। गेल इंडिया के शेयर 29 अगस्त 2025 को BSE पर 173.10 रुपये पर बंद हुए हैं। ऐसे में 27006 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 46.74 लाख रुपये है। गेल इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 245.10 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 150.60 रुपये है।

ये भी पढ़ें:5 दिन में 80% की तूफानी तेजी, धमाल मचाए है यह छोटकू शेयर, महीने भर में 111% चढ़ा

5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
महारत्न कंपनी गेल इंडिया ने पिछले 20 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर बांटे हैं। कंपनी ने अक्टूबर 2008 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिया। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। गेल इंडिया ने मार्च 2017 और मार्च 2018 में 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने दोनों ही साल हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। महारत्न कंपनी गेल इंडिया ने जुलाई 2019 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर दिया। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 2022 में 1:2 के रेशियो में दिया है। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा।

Business Latest News Bonus Share Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।