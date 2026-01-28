Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Maharatna Company GAIL India Share rallied over 3 Percent Today company to consider interim dividend on 31 January
महारत्न कंपनी के शेयर बने रॉकेट, डिविडेंड बांटने की है तैयारी, 5 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

महारत्न कंपनी के शेयर बने रॉकेट, डिविडेंड बांटने की है तैयारी, 5 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

संक्षेप:

महारत्न कंपनी गेल इंडिया के शेयर बुधवार को करीब 4% की तेजी के साथ 166.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। गेल इंडिया अपने शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड बांटने की तैयारी में है। कंपनी अपने निवेशकों को 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है।

Jan 28, 2026 11:21 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। गेल इंडिया के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 4 पर्सेंट के उछाल के साथ 166.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। गेल इंडिया अपने शेयरधारकों को तोहफा देने की तैयारी में है। कंपनी अपने निवेशकों को अंतरिम डिविडेंड बांटेगी। महारत्न कंपनी गेल इंडिया अपने निवेशकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। पिछले 5 साल में गेल इंडिया के शेयरों में करीब 100 पर्सेंट का उछाल आया है।

31 जनवरी को है कंपनी की बोर्ड बैठक
महारत्न कंपनी गेल इंडिया का बोर्ड शनिवार 31 जनवरी 2026 को होने वाली बैठक में वित्त वर्ष 2026 के अंतरिम डिविडेंड के पेमेंट पर विचार करेगा। गेल इंडिया (GAIL India) ने अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 5 फरवरी फिक्स की है। अप्रूवल के 30 दिन के भीतर डिविडेंड का भुगतान होगा। गेल इंडिया के शेयर पिछले एक साल में लगभग फ्लैट रहे हैं। वहीं, पिछले पांच साल में महारत्न कंपनी के शेयरों में करीब 100 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 202.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 150.60 रुपये है।

5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है महारत्न कंपनी
महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड साल 2008 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने अक्टूबर 2008 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। गेल इंडिया ने मार्च 2017 और मार्च 2018 दोनों साल 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। महारत्न कंपनी ने जुलाई 2019 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटा। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर दिया। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 2022 में 1:2 के रेशियो में दिया है। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया है।

