Maharatna Company BPCL Share turned 1 lakh rupee into 64 lakh given 4 times bonus Share in 15 year महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 64 लाख रुपये, 15 साल में 4 बार बांटे हैं बोनस शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Maharatna Company BPCL Share turned 1 lakh rupee into 64 lakh given 4 times bonus Share in 15 year

महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 64 लाख रुपये, 15 साल में 4 बार बांटे हैं बोनस शेयर

महारत्न कंपनी बीपीसीएल के शेयरों ने 15 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 64 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। BPCL ने पिछले 15 साल में अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर दिए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 05:01 PM
share Share
Follow Us on
महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 64 लाख रुपये, 15 साल में 4 बार बांटे हैं बोनस शेयर

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में दांव लगाने वाले लंबी अवधि के निवेशक मालामाल हो गए हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) के शेयरों ने पिछले 15 साल में शेयरधारकों को मालामाल कर दिया है। बीपीसीएल (BPCL) के शेयरों ने 15 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 64 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। बीपीसीएल ने पिछले 15 साल में अपने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर बांटे हैं।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 64 लाख रुपये से ज्यादा
महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयर 1 अक्टूबर 2010 को 62.97 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 1 अक्टूबर 2010 को बीपीसीएल के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 1588 शेयर मिलते। बीपीसीएल ने साल 2010 से लेकर साल 2025 तक इन 15 साल में अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। अगर महारत्न कंपनी की तरफ से दिए गए बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 19,056 शेयर पहुंच जाती है। बीपीसीएल के शेयर 30 सितंबर 2025 को 339.55 रुपये पर बंद हुए हैं। इस हिसाब से 19,056 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 64.70 लाख रुपये पहुंच जाती है।

ये भी पढ़ें:लगातार 73 दिन से रॉकेट सा उड़ रहा यह शेयर, एक साल में 842% उछला शेयर का दाम

15 साल में महारत्न कंपनी ने बांटे 4 बार बोनस शेयर
महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पिछले 15 साल में अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने जुलाई 2012 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। कंपनी ने जुलाई 2016 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटा। यानी, कंपनी ने 1 पर 1 फ्री शेयर दिया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जुलाई 2017 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। महारत्न कंपनी ने जून 2024 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए हैं।

Business Latest News Share Market BPCL अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।