महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 64 लाख रुपये, 15 साल में 4 बार बांटे हैं बोनस शेयर

महारत्न कंपनी बीपीसीएल के शेयरों ने 15 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 64 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। BPCL ने पिछले 15 साल में अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर दिए हैं।

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में दांव लगाने वाले लंबी अवधि के निवेशक मालामाल हो गए हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) के शेयरों ने पिछले 15 साल में शेयरधारकों को मालामाल कर दिया है। बीपीसीएल (BPCL) के शेयरों ने 15 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 64 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। बीपीसीएल ने पिछले 15 साल में अपने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर बांटे हैं।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 64 लाख रुपये से ज्यादा

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयर 1 अक्टूबर 2010 को 62.97 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 1 अक्टूबर 2010 को बीपीसीएल के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 1588 शेयर मिलते। बीपीसीएल ने साल 2010 से लेकर साल 2025 तक इन 15 साल में अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। अगर महारत्न कंपनी की तरफ से दिए गए बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 19,056 शेयर पहुंच जाती है। बीपीसीएल के शेयर 30 सितंबर 2025 को 339.55 रुपये पर बंद हुए हैं। इस हिसाब से 19,056 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 64.70 लाख रुपये पहुंच जाती है।