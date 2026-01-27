Hindustan Hindi News
89% बढ़ा महारत्न कंपनी का मुनाफा, शेयरों में तूफानी तेजी, 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप:

महारत्न कंपनी BPCL के शेयर मंगलवार को BSE में 3% चढ़कर 359.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 89% बढ़ा है। साल 2000 से लेकर अब तक BPCL शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है।

Jan 27, 2026 11:14 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल या BPCL) के शेयरों में अच्छी तेजी आई है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के शेयर मंगलवार को BSE में करीब 3 पर्सेंट के उछाल के साथ 359.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद बीपीसीएल के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। दिसंबर 2025 तिमाही में महारत्न कंपनी का मुनाफा 89 पर्सेंट बढ़ा है। साल 2000 से लेकर अब तक BPCL अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

कंपनी को हुआ है 7188 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 88.9 पर्सेंट बढ़कर 7188.40 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल की समान अवधि में BPCL का मुनाफा 3805.94 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में बीपीसीएल का रेवेन्यू सालाना आधार पर 7.1 पर्सेंट बढ़कर 1.36 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1.27 लाख करोड़ रुपये था। महारत्न कंपनी ने हर शेयर पर 10 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की मंजूरी दी है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 2 फरवरी 2026 है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष के नौ महीनों में उसका एवरेज ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन 9.68 डॉलर प्रति बैरल रहा है।

5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) अपने शेयरधारकों को साल 2000 से लेकर अब तक 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने दिसंबर 2000 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। बीपीसीएल ने जुलाई 2012 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस सेयर बांटे। महारत्न कंपनी ने जुलाई 2016 में भी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर दिया। कंपनी ने जुलाई 2017 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। बीपीसीएल ने अपना पिछला बोनस शेयर जून 2024 में 1:1 के अनुपात में दिया है।

