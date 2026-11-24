मुख्य बातें

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयर सोमवार को गिरावट के साथ 305.25 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। बीपीसीएल के शेयरों में पिछले एक साल में 15 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। बोनस शेयर देने और डिविडेंड बांटने के मामले में बीपीसीएल का जबरदस्त रिकॉर्ड है। महारत्न कंपनी ने साल 2000 से लेकर अब तक 46 बार डिविडेंड दिया है। वहीं, बीपीसीएल ने इस अवधि में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर दिए हैं।

100 शेयर के अब हो गए 2400 शेयर

महारत्न कंपनी बीपीसीएल (BPCL) ने साल 2000 से लेकर अब तक अपने निवेशकों को 5 बार बोनस शेयर बांटे हैं। कंपनी ने दिसंबर 2000 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस बांटा। बीपीसीएल ने जुलाई 2012 और जुलाई 2016 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। कंपनी ने जुलाई 2017 में 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। बीपीसीएल ने जून 2024 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। अगर किसी व्यक्ति के पास साल 2000 की शुरुआत में बीपीसीएल के 100 शेयर होते और उसने अब तक कंपनी में अपना निवेश बनाए रखा होता तो बोनस शेयर की बदौलत 100 शेयरों की संख्या बढ़कर 2400 शेयर पहुंच जाती।

साल 2000 से लेकर अब तक 1800% से ज्यादा उछले कंपनी के शेयर

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयर साल 2000 से लेकर अब तक 1829 पर्सेंट उछल गए हैं। बीपीसीएल के शेयर 7 जनवरी 2000 को 15.83 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 नवंबर 2026 को 305.35 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 20 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 734 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में 62 पर्सेंट की तेजी आई है। महारत्न कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 391.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 266.60 रुपये है।