100 शेयर के बन गए अब 2400 शेयर, महारत्न कंपनी ने 5 बार बांटे बोनस शेयर
मुख्य बातें
- महारत्न कंपनी BPCL ने साल 2000 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर दिए हैं
- अगर किसी व्यक्ति के पास साल 2000 की शुरुआत में 100 शेयर होते तो बोनस शेयरों की बदौलत इन शेयरों की संख्या अब बढ़कर 2400 पहुंच जाती
महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयर सोमवार को गिरावट के साथ 305.25 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। बीपीसीएल के शेयरों में पिछले एक साल में 15 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। बोनस शेयर देने और डिविडेंड बांटने के मामले में बीपीसीएल का जबरदस्त रिकॉर्ड है। महारत्न कंपनी ने साल 2000 से लेकर अब तक 46 बार डिविडेंड दिया है। वहीं, बीपीसीएल ने इस अवधि में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर दिए हैं।
100 शेयर के अब हो गए 2400 शेयर
महारत्न कंपनी बीपीसीएल (BPCL) ने साल 2000 से लेकर अब तक अपने निवेशकों को 5 बार बोनस शेयर बांटे हैं। कंपनी ने दिसंबर 2000 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस बांटा। बीपीसीएल ने जुलाई 2012 और जुलाई 2016 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। कंपनी ने जुलाई 2017 में 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। बीपीसीएल ने जून 2024 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। अगर किसी व्यक्ति के पास साल 2000 की शुरुआत में बीपीसीएल के 100 शेयर होते और उसने अब तक कंपनी में अपना निवेश बनाए रखा होता तो बोनस शेयर की बदौलत 100 शेयरों की संख्या बढ़कर 2400 शेयर पहुंच जाती।
साल 2000 से लेकर अब तक 1800% से ज्यादा उछले कंपनी के शेयर
महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयर साल 2000 से लेकर अब तक 1829 पर्सेंट उछल गए हैं। बीपीसीएल के शेयर 7 जनवरी 2000 को 15.83 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 नवंबर 2026 को 305.35 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 20 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 734 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में 62 पर्सेंट की तेजी आई है। महारत्न कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 391.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 266.60 रुपये है।
दूसरी तिमाही में कंपनी को 4993.17 करोड़ रुपये का मुनाफा
महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) का स्टैंडअलोन मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 4,993.17 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी घाटे से मुनाफे में लौटी है। इससे पहले की तिमाही में कंपनी को 3,962.13 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बीपीसीएल का स्टैंडअलोन रेवेन्यू सालाना आधार पर 29.8 पर्सेंट बढ़कर 1,57,778.58 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 1,21,570.90 करोड़ रुपये था। हालांकि, एक साल पहले के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 22.5 पर्सेंट घटा है। एक साल पहले की समान अवधि में बीपीसीएल को 6442.53 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।
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लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।