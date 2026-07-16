घाटे से मुनाफे में आई महारत्न कंपनी, 2 बार दे चुकी है बोनस शेयर का तोहफा

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) घाटे से मुनाफे में आ गई है। भेल (BHEL) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 376.71 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। इनकम बढ़ने की वजह से कंपनी को यह मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में भेल को 455.50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को अच्छी तेजी आई है। कारोबार के आखिरी घंटे में कंपनी के शेयर 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 435.40 रुपये पर बंद हुए।

7911 करोड़ रुपये से ज्यादा रही कंपनी की टोटल इनकम

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की टोटल इनकम चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,911.86 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की टोटल इनकम 5658.07 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भेल के एक्सपेंसेज 7,415.62 करोड़ रुपये रहे, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 6269.78 करोड़ रुपये थे। कंपनी के रेवेन्यू में पावर सेगमेंट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी (5919.50 करोड़ रुपये) रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 3898.86 करोड़ रुपये थी।

4 महीने में 73% से ज्यादा चढ़ गए हैं भेल के शेयर

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयर पिछले 4 महीने में 73 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। भेल के शेयर 16 मार्च 2026 को 253.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 जुलाई 2026 को NSE पर 435.40 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 साल में भेल के शेयरों में 563 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 66.25 रुपये से बढ़कर 435 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 787 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले 3 साल में भेल के शेयर 376 पर्सेंट उछल हैं।