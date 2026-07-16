घाटे से मुनाफे में आई महारत्न कंपनी, 2 बार दे चुकी है बोनस शेयर का तोहफा
मुख्य बातें
- महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) घाटे से मुनाफे में लौट आई है
- भेल को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 376.71 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है
- कंपनी को एक साल पहले की समान अवधि में 455.50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) घाटे से मुनाफे में आ गई है। भेल (BHEL) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 376.71 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। इनकम बढ़ने की वजह से कंपनी को यह मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में भेल को 455.50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को अच्छी तेजी आई है। कारोबार के आखिरी घंटे में कंपनी के शेयर 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 435.40 रुपये पर बंद हुए।
7911 करोड़ रुपये से ज्यादा रही कंपनी की टोटल इनकम
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की टोटल इनकम चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,911.86 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की टोटल इनकम 5658.07 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भेल के एक्सपेंसेज 7,415.62 करोड़ रुपये रहे, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 6269.78 करोड़ रुपये थे। कंपनी के रेवेन्यू में पावर सेगमेंट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी (5919.50 करोड़ रुपये) रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 3898.86 करोड़ रुपये थी।
4 महीने में 73% से ज्यादा चढ़ गए हैं भेल के शेयर
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयर पिछले 4 महीने में 73 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। भेल के शेयर 16 मार्च 2026 को 253.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 जुलाई 2026 को NSE पर 435.40 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 साल में भेल के शेयरों में 563 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 66.25 रुपये से बढ़कर 435 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 787 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले 3 साल में भेल के शेयर 376 पर्सेंट उछल हैं।
दो बार बोनस शेयर बांट चुकी है महारत्न कंपनी
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने मई 2007 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने सितंबर 2017 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। भेल अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) भी कर चुकी है। कंपनी ने अक्टूबर 2011 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।