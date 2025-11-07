महारत्न कंपनी को मिला 6650 करोड़ रुपये का ऑर्डर, कमजोर बाजार में भी दौड़ रहे शेयर

संक्षेप: महारत्न कंपनी भेल के शेयर करीब 2% के उछाल के साथ 264.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। भेल को 6650 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर एनटीपीसी से मिला है। कंपनी के शेयर 5 साल में 845% से ज्यादा उछले हैं।

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल या BHEL) के शेयर कमजोर बाजार में भी दौड़ रहे हैं। भेल के शेयर शुक्रवार को BSE में करीब 2 पर्सेंट की तेजी के साथ 264.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। महारत्न कंपनी भेल को 6650 करोड़ रुपये का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC) से मिला है। यह ऑर्डर ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में 1x800 MW दर्लीपाली सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज II के इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) पैकेज का है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

48 महीने में पूरा किया जाना है कॉन्ट्रैक्ट

इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) वर्क में डिजाइन, इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट की सप्लाई, कमीशनिंग और सिविल वर्क्स शामिल हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को 48 महीने में पूरा किया जाना है। महारत्न कंपनी भेल ने पिछले हफ्ते ही चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 368 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 96.7 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में भेल का रेवेन्यू 14.1 पर्सेंट बढ़कर 7511 करोड़ रुपये रहा।