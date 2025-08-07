Maharatna Company BHEL Share cracked over 5 Percent company reported 450 crore rupee loss दोगुना से ज्यादा बढ़ गया घाटा, महारत्न कंपनी के शेयर हुए धड़ाम, अब 200 रुपये से नीचे का टारगेट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Maharatna Company BHEL Share cracked over 5 Percent company reported 450 crore rupee loss

दोगुना से ज्यादा बढ़ गया घाटा, महारत्न कंपनी के शेयर हुए धड़ाम, अब 200 रुपये से नीचे का टारगेट

महारत्न कंपनी BHEL के शेयर गुरुवार को BSE में 6% से ज्यादा टूटकर 222.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। दो दिन में कंपनी के शेयर 10% लुढ़क गए हैं। कंपनी का घाटा पहली तिमाही में दोगुना से ज्यादा बढ़ा है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 12:21 PM
share Share
Follow Us on
दोगुना से ज्यादा बढ़ गया घाटा, महारत्न कंपनी के शेयर हुए धड़ाम, अब 200 रुपये से नीचे का टारगेट

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ( BHEL) के शेयर गुरुवार को धड़ाम हो गए हैं। बीएचईएल (भेल) के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 6 पर्सेंट से अधिक लुढ़ककर 222.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। दो दिन में कंपनी के शेयर 10 पर्सेंट टूट गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद बीएचईएल के शेयरों में यह तेज गिरावट आई है। पहली तिमाही में महारत्न कंपनी का घाटा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है।

455 करोड़ रुपये पहुंचा कंपनी का घाटा
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 455.4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी का घाटा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान महारत्न कंपनी को 211 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। हायर एक्सपेंसेज की वजह से कंपनी का घाटा बढ़ा है। पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 0.4 पर्सेंट बढ़कर 5,486.9 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 5484.9 करोड़ रुपये था। पहली तिमाही में कंपनी के मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। बीएचईएल का ग्रॉस मार्जिन लगभग फ्लैट 29.2 पर्सेंट रहा है। लेकिन, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 670 बेसिस प्वाइंट (6.70 पर्सेंट) घाटा है। हालांकि, कंपनी के ऑर्डर इनफ्लो सालाना आधार पर 42 पर्सेंट बढ़कर 13,400 करोड़ रुपये रहे हैं, जिससे कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग 2.04 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें:शेयर बांटने के साथ बोनस शेयर देने की तैयारी, 50% से ज्यादा टूट चुका है शेयर

CLSA ने दिया 198 रुपये का टारगेट
विदेशी ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयरों पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 198 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। हालांकि, नुवामा ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस पहले के मुकाबले घटा दिया है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने पहले BHEL के शेयरों के लिए 360 रुपये का टारगेट दिया था, जिसे अब घटाकर 335 रुपये कर दिया है।

BHEL Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।