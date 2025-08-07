दोगुना से ज्यादा बढ़ गया घाटा, महारत्न कंपनी के शेयर हुए धड़ाम, अब 200 रुपये से नीचे का टारगेट

महारत्न कंपनी BHEL के शेयर गुरुवार को BSE में 6% से ज्यादा टूटकर 222.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। दो दिन में कंपनी के शेयर 10% लुढ़क गए हैं। कंपनी का घाटा पहली तिमाही में दोगुना से ज्यादा बढ़ा है।

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ( BHEL) के शेयर गुरुवार को धड़ाम हो गए हैं। बीएचईएल (भेल) के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 6 पर्सेंट से अधिक लुढ़ककर 222.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। दो दिन में कंपनी के शेयर 10 पर्सेंट टूट गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद बीएचईएल के शेयरों में यह तेज गिरावट आई है। पहली तिमाही में महारत्न कंपनी का घाटा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है।

455 करोड़ रुपये पहुंचा कंपनी का घाटा

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 455.4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी का घाटा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान महारत्न कंपनी को 211 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। हायर एक्सपेंसेज की वजह से कंपनी का घाटा बढ़ा है। पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 0.4 पर्सेंट बढ़कर 5,486.9 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 5484.9 करोड़ रुपये था। पहली तिमाही में कंपनी के मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। बीएचईएल का ग्रॉस मार्जिन लगभग फ्लैट 29.2 पर्सेंट रहा है। लेकिन, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 670 बेसिस प्वाइंट (6.70 पर्सेंट) घाटा है। हालांकि, कंपनी के ऑर्डर इनफ्लो सालाना आधार पर 42 पर्सेंट बढ़कर 13,400 करोड़ रुपये रहे हैं, जिससे कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग 2.04 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।