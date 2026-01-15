महारत्न कंपनी ने शुरू की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ट्रांसफॉर्मर्स की सप्लाई, 578% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

संक्षेप: महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने झांसी प्लांट से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अंडरस्लंग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई शुरू कर दी है। कंपनी के शेयर 5 साल में 578 पर्सेंट उछल गए हैं।

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल या BHEL) ने बताया है कि अपने झांसी प्लांट से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सेमी-हाई-स्पीड अंडरस्लंग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई शुरू कर दी है। भेल ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि प्रतिष्ठित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इन ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई ‘मेक इन इंडिया’ पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भेल के शेयर बुधवार 14 जनवरी 2026 को BSE में उछाल के साथ 267.65 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले पांच साल में भेल के शेयरों में 578 पर्सेंट का उछाल आया है।

भेल की अगुवाई वाला कंसोर्शियम कर रहा प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की अगुवाई वाला एक कंसोर्शियम कर रहा है, इसमें टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (TRSL) भी शामिल है। इस खेप को भेल के झांसी प्लांट में आयोजित एक समारोह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पहले, इसी प्रोजेक्ट के लिए ट्रैक्शन कन्वर्टर्स की सप्लाई भेल के बेंगलुरु प्लांट से शुरू की गई थी। इस कदम से सेमी-हाई-स्पीड प्रोपल्शन सेगमेंट में भेल की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। इन ट्रेनों की ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक और डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। भेल ने यह भी बताया कि उसके झांसी प्लांट को हाल ही में रेल बोर्न मेंटेनेंस व्हीकल (RBMV) के लिए ऑर्डर मिला है। इन वाहनों का उपयोग रेलवे पटरियों के निर्माण, निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाता है।

578% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयर पिछले पांच साल में 578 पर्सेंट चढ़ गए हैं। भेल के शेयर 15 जनवरी 2021 को 39.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 14 जनवरी 2026 को 267.65 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 3 साल में भेल के शेयरों में 232 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो भेल के शेयर करीब 36 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 305.85 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 176 रुपये है।