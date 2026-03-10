Hindustan Hindi News
5 बार बोनस शेयर का तोहफा, महारत्न कंपनी ने 1 लाख रुपये के बना दिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

Mar 10, 2026 10:21 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
महारत्न कंपनी बीपीसीएल के शेयरों ने 20 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। बीपीसीएल ने 20 साल में अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर बांटे हैं।

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के शेयर पिछले एक महीने में 15 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। बीपीसीएल के शेयर मंगलवार 10 मार्च को BSE में गिरावट के साथ 325.85 रुपये पर बंद हुए हैं। बीपीसीएल के शेयर अभी तो दबाव में हैं, लेकिन कंपनी के शेयरों ने 20 साल पहले दांव लगाने वाले लॉन्ग टर्म निवेशकों को मालामाल कर दिया है। बीपीसीएल के शेयरों ने 20 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। महारत्न कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। बीपीसीएल ने पिछले 20 साल की अवधि में अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर बांटे हैं। वहीं, कंपनी ने साल 2000 से लेकर अब तक अपने निवेशकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयर 17 मार्च 2006 को 34.32 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 17 मार्च 2006 को भारत पेट्रोलियम के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 2913 शेयर मिलते। BPCL ने साल 2006 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को 4 बार बोनस शेयर दिए हैं। अगर इन बोनस शेयरों को जोड़ दें तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या बढ़कर 34,956 पहुंच जाती है। बीपीसीएल के शेयर मंगलवार 10 मार्च 2026 को 325.85 रुपये पर बंद हुए हैं। ऐसे में 34,956 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 1.13 करोड़ रुपये है। हमने अपने कैलकुलेशन में बीपीसीएल की तरफ से दिए गए डिविडेंड को शामिल नहीं किया है।

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने साल 2000 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। वहीं, कंपनी ने साल 2006 से लेकर अब तक 4 बार बोनस शेयर बांटे हैं। कंपनी ने दिसंबर 2000 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने जुलाई 2012 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। महारत्न कंपनी ने जुलाई 2016 में भी अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। कंपनी ने जुलाई 2017 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अपना पिछला बोनस शेयर जून 2024 में 1:1 के रेशियो में दिया है।

