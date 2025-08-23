5 बार बोनस शेयर का तोहफा, महारत्न कंपनी में 25 साल पहले 1 लाख रुपये लगाने वाले अब करोड़पति

महारत्न कंपनी BPCL के शेयरों में जिन निवेशकों ने 25 साल पहले 1 लाख रुपये लगाए और कंपनी पर भरोसा बनाए रखा, अब वह करोड़पति हो गए हैं। BPCL के शेयरों ने 25 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 10 करोड़ रुपये बना दिया है।

शेयर बाजार में अच्छी कंपनी पर लगाया गया दांव अक्सर लंबी अवधि में शेयरधारकों को इनाम देता है। कुछ ऐसा ही मामला महारत्न कंपनी बीपीसीएल (BPCL) का है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयरों ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। बीपीसीएल के शेयरों में जिन निवेशकों ने 25 साल पहले 1 लाख रुपये लगाए और कंपनी पर अपना भरोसा बनाए रखा, अब वह करोड़पति हो गए हैं। BPCL के शेयरों ने 25 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 10 करोड़ रुपये बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। महारत्न कंपनी बीपीसीएल ने साल 2000 से लेकर अब तक यानी पिछले 25 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है महारत्न कंपनी

महारत्न कंपनी बीपीसीएल (BPCL) पिछले 25 साल में 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। बीपीसीएल ने दिसंबर 2000 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर बांटा। बीपीसीएल ने जुलाई 2012 में फिर 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर का तोहफा दिया। कंपनी ने जुलाई 2016 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL ने जुलाई 2017 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने पिछले साल जून में भी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया है।