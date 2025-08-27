400 रुपये के पार जा सकते हैं महारत्न कंपनी के शेयर, 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

BPCL, विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का पसंदीदा दांव बना हुआ है। जेफरीज ने BPCL के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 410 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के शेयरों में अच्छी तेजी आ सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज का पसंदीदा दांव बना हुआ है। जेफरीज ने BPCL के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 410 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE में 312.25 रुपये पर बंद हुए हैं। महारत्न कंपनी ने पिछले 25 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

जेफरीज ने कहा, मजबूत हैं कंपनी के अर्निंग्स आउटलुक

विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) की मजबूत अर्निंग्स विजिबिलिटी और अनुकूल वैल्यूएशंस को हाइलाइट किया है। जेफरीज ने एक नोट में कहा है, 'BPCL के शेयर पिछले एक साल में 10 फीसदी से कुछ ज्यादा टूटे हैं, लेकिन क्रूड ऑयल के 70 डॉलर के नीचे बने रहने के साथ ही इसके अर्निंग्स आउटलुक मजबूत बने हुए हैं।' जेफरीज का मानना है कि बीपीसीएल अर्निंग्स में ज्यादा स्टैबिलिटी ऑफर करती है।

5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है महारत्न कंपनी

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) पिछले 25 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर दे चुकी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने दिसंबर 2000 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिया। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। बीपीसीएल ने जुलाई 2012 और जुलाई 2016 में फिर 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। महारत्न कंपनी बीपीसीएल ने जुलाई 2017 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून 2024 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया।