5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है महारत्न कंपनी, अब 170% बढ़ा कंपनी का मुनाफा, डिविडेंड बांटने का ऐलान

संक्षेप: महारत्न कंपनी BPCL का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 170% बढ़कर 6191 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने पिछले 25 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 170 पर्सेंट बढ़ा है। भारत पेट्रोलियम को जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में 6191 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 2297 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 तिमाही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का रेवेन्यू 1,21,605 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1,17,949 करोड़ रुपये था। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने पिछले 25 साल में अपने शेयरधारकों को 5 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

हर शेयर पर 7.50 रुपये अंतरिम डिविडेंड का ऐलान

महारत्न कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हर शेयर पर 7.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की मंजूरी दी है। कंपनी 29 नवंबर 2025 को या इससे पहले शेयरधारकों को डिविडेंड का भुगतान कर देगी। कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर 2025 फिक्स की है। कंपनी ने सालाना और तिमाही दोनों आधार पर अपने एक्सपेंसेज घटाए हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बीपीसीएल के एक्सपेंसेज 1,14,635 करोड़ रुपये रहे हैं, जो कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1,22,583 करोड़ रुपये थे। वहीं, एक साल पहले की समान अवधि में महारत्न कंपनी के एक्सपेंसेज 1,16,133 करोड़ रुपये थे।