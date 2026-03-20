महारत्न कंपनी ने दिया छप्परफाड़ रिटर्न, 1 लाख रुपये के बना दिए 87 लाख, 2 बार बांटे हैं बोनस शेयर

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयरों ने 1 लाख रुपये के निवेश को 87 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। महारत्न कंपनी के शेयरों ने यह दमदार परफॉर्मेंस बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है।

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयर शुक्रवार को 261.90 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक भेल के शेयर 10 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। हालांकि, महारत्न कंपनी ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले उन शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है, जिन्होंने कंपनी के शेयरों में पैसा लगाया और अपने निवेश को बनाए रखा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयरों ने 25 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 87 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। महारत्न कंपनी के शेयरों ने यह दमदार परफॉर्मेंस बोनस शेयरों के दम पर दिखाया है। भेल ने साल 2007 से लेकर अब तक 2 बार बोनस शेयर का तोहफा अपने निवेशकों को दिया है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 87 लाख रुपये से ज्यादा

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयर 16 मार्च 2001 को 8.97 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 16 मार्च 2001 को भेल के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 11,148 शेयर मिलते। भेल ने साल 2007 से लेकर अब तक अपने निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर दिए हैं। अगर इन बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 33,444 पहुंच जाती है। भेल के शेयर शुक्रवार 20 मार्च 2026 को 261.90 रुपये पर बंद हुए हैं। ऐसे में इन शेयरों की मौजूदा वैल्यू बढ़कर 87.58 लाख रुपये पहुंच जाती है। भेल ने पिछले 25 साल में अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) किया है। हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट को शामिल नहीं किया है।