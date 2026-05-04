महारत्न कंपनी के शेयरों में तेजी का तूफान, 2 गुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान
महारत्न कंपनी भेल के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है, इसके बाद कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। भेल ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का ऐलान भी किया है।
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयरों में सोमवार को तेजी का तूफान आया है। भेल के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट के उछाल के साथ 398.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचे हैं। चौथी तिमाही में महारत्न कंपनी भेल का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। भेल ने अपने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। महारत्न कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 205.20 रुपये है।
156% बढ़ा है महारत्न कंपनी का मुनाफा
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 156 पर्सेंट बढ़ा है। चौथी तिमाही में भेल का मुनाफा 1290.50 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 504.45 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। मार्च 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला महारत्न कंपनी भेल का रेवेन्यू 12,310 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 37 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में भेल का ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू 8,993 करोड़ रुपये था। भेल का इबिट्डा 1,754 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 832 करोड़ रुपये था। महारत्न कंपनी के मार्जिन में भी सुधार देने को मिला है और यह 14.2 पर्सेंट रहा है, एक साल पहले की समान अवधि में यह 9.2 पर्सेंट था।
भेल ने किया डिविडेंड का ऐलान
चौथी तिमाही के नतीजों के साथ महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने वित्त वर्ष 2026 के लिए हर शेयर पर 1.40 रुपये का फाइनल डिविडेंड रिकमंड किया है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में फाइनल डिविडेंड को मंजूरी मिलती है तो मीटिंग की तारीख से 30 दिन के भीतर डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा। चौथी तिमाही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के टोटल एक्सपेंसेज 28.3 पर्सेंट बढ़कर 10,842.69 करोड़ रुपये रहे हैं, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 8,448.14 करोड़ रुपये थे।
2 बार बोनस शेयर भी बांट चुकी है कंपनी
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है। भेल ने मई 2007 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। महारत्न कंपनी ने सितंबर 2017 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर बांटा। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया।
565% से ज्यादा उछल गए हैं भेल के शेयर
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयर पिछले 5 साल में 565 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। भेल के शेयर 7 मई 2021 को 57.80 रुपये पर थे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर 4 मई 2026 को 398.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में भेल के शेयरों में 650 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पिछले 3 साल में भेल के शेयरों में 375 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।