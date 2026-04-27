14 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर महारत्न कंपनी के शेयर, एक्सपर्ट बोले- आएगी और तेजी

महारत्न कंपनी भेल के शेयर सोमवार को इंट्राडे के दौरान 5% चढ़कर 353.95 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर 14 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। एक्सपर्ट ने कंपनी के शेयरों के लिए 393 रुपये का टारगेट दिया है।

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी आई है। भेल के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट चढ़कर 353.95 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में भेल के शेयर 348.65 रुपये पर बंद हुए हैं। महारत्न कंपनी भेल के शेयर सोमवार को 14 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। भेल के शेयर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। कंपनी के शेयरों का ऑल टाइम हाई 390 रुपये है, भेल के शेयर 7 नवंबर 2007 को इस स्तर पर थे। भेल के बारे में मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि महारत्न कंपनी के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

एक महीने में 37% उछल गए भेल के शेयर

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयर पिछले एक महीने में करीब 37 पर्सेंट उछल गए हैं। भेल के शेयर 27 मार्च 2026 को 254.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 अप्रैल 2026 को 348.65 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में भेल के शेयरों में 48 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक महारत्न कंपनी के शेयर करीब 20 पर्सेंट उछल गए हैं। भेल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 353.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 205.20 रुपये है।

बाय रेटिंग के साथ 393 रुपये का टारगेट प्राइस

घरेलू ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए बाय रेटिंग के साथ 393 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। पिछले 5 साल में भेल के शेयरों में 624 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। चार साल में कंपनी के शेयर 548 पर्सेंट चढ़ गए हैं। तीन साल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयरों में 345 पर्सेंट की तेजी आई है।