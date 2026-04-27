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14 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर महारत्न कंपनी के शेयर, एक्सपर्ट बोले- आएगी और तेजी

Apr 27, 2026 10:16 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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महारत्न कंपनी भेल के शेयर सोमवार को इंट्राडे के दौरान 5% चढ़कर 353.95 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर 14 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। एक्सपर्ट ने कंपनी के शेयरों के लिए 393 रुपये का टारगेट दिया है।

14 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर महारत्न कंपनी के शेयर, एक्सपर्ट बोले- आएगी और तेजी

महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी आई है। भेल के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट चढ़कर 353.95 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में भेल के शेयर 348.65 रुपये पर बंद हुए हैं। महारत्न कंपनी भेल के शेयर सोमवार को 14 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। भेल के शेयर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। कंपनी के शेयरों का ऑल टाइम हाई 390 रुपये है, भेल के शेयर 7 नवंबर 2007 को इस स्तर पर थे। भेल के बारे में मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि महारत्न कंपनी के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

एक महीने में 37% उछल गए भेल के शेयर
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयर पिछले एक महीने में करीब 37 पर्सेंट उछल गए हैं। भेल के शेयर 27 मार्च 2026 को 254.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 अप्रैल 2026 को 348.65 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में भेल के शेयरों में 48 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक महारत्न कंपनी के शेयर करीब 20 पर्सेंट उछल गए हैं। भेल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 353.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 205.20 रुपये है।

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बाय रेटिंग के साथ 393 रुपये का टारगेट प्राइस
घरेलू ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए बाय रेटिंग के साथ 393 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। पिछले 5 साल में भेल के शेयरों में 624 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। चार साल में कंपनी के शेयर 548 पर्सेंट चढ़ गए हैं। तीन साल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयरों में 345 पर्सेंट की तेजी आई है।

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2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है महारत्न कंपनी
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) अपने शेयरधारकों को 2 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी ने मई 2007 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। भेल ने सितंबर 2017 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया है। भेल अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। कंपनी ने अक्टूबर 2011 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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