महारत्न कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, 274 रुपये पर पहुंच गया शेयर का दाम

संक्षेप:

महारत्न कंपनी भेल के शेयर बुधवार को BSE में 2% से अधिक के उछाल के साथ 274 रुपये पर पहुंच गए हैं। भेल को ओडिशा में आदित्य एक्सपैंशन प्रोजेक्ट फेज-II के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 1200-1500 करोड़ रुपये है।

Feb 04, 2026 03:06 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी आई है। भेल (BHEL) के शेयर बुधवार को BSE में 2 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 274 रुपये पर पहुंच गए हैं। भेल को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उसी के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। भेल को ओडिशा में आदित्य एक्सपैंशन प्रोजेक्ट फेज-II के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से ऑर्डर मिला है। महारत्न कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 1200-1500 करोड़ रुपये है।

भेल को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
इस ऑर्डर में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को ओडिशा के संबलपुर के लापांगा में हिंडाल्को की इकाई आदित्य एल्युमीनियम में 2×150 MW BTG (बॉइलर टर्बाइन जेनरेटर) पैकेज के परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (PAT), डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम करना है। प्रोजेक्ट के लिए महारत्न कंपनी भेल को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) मिल गया है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक, यूनिट 1 को 35 महीनों के भीतर चालू किया जाना है। वहीं, यूनिट 2 को 37 महीने के भीतर चालू करना है।

525% से ज्यादा उछल गए हैं भेल के शेयर
महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयर पिछले 5 साल में 575 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। भेल के शेयर 5 फरवरी 2021 को 43.55 रुपये पर थे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर 4 फरवरी 2026 को 274 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 365 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में भेल के शेयर करीब 265 पर्सेंट उछले हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 32 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है।

2 बार बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी
महारत्न कंपनी भेल अपने निवेशकों को 2 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने मई 2007 में अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर 1:2 के रेशियो में दिया है। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। महारत्न कंपनी ने अक्टूबर 2011 में अपने शेयर का भी बंटवारा किया। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
