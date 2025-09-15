1 शेयर पर 160 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट 10 दिन के अंदर

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड (Maharashtra Scooters Ltd) के शेयर पर निवेशकों को 160 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड (Maharashtra Scooters Ltd) के शेयर पर निवेशकों को 160 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया है। जोकि अगले हफ्ते है। आइए विस्तार से जानते हैं इस डिविडेंड बांटने वाली कंपनी के विषय में ...

160 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए बोर्ड 160 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। अब इस ऐलान की वजह से योग्य निवेशकों को 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1600 प्रतिशत का फायदा होगा। महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड ने 22 सितंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, रिकॉर्ड डेट की जानकारी शेयर बाजारों को आज यानी 15 सितंबर को दी गई है।

इसी साल कंपनी जून के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 30 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 30 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड उन कंपनियों में से एक है जो निवेशकों को निश्चित अंतराल पर डिविडेंड देती आ रही है।

6 महीने में दिया 94% का रिटर्न शेयर बाजार में रिटर्न के मामले में भी महाराष्ट्र स्कूटर्स ने निवेशकों को निराश नहीं किया है। महज 6 महीने के अंदर कंपनी के शेयरों की कीमतों में 94 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, बीते एक साल में स्टॉक 72 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। आज सोमवार को दोपहर में महाराष्ट्र स्कूटर्स के शेयर बीएसई में करीब 1 प्रतिशत की तेजी के साथ 18147 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। बता दें, 5 साल में कंपनी ने करीब 500 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।