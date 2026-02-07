हर शेयर पर डिविडेंड का ऐलान, रिकॉर्ड डेट भी तय… अब सोमवार का इंतजार
Mahanagar Gas dividend: महानगर गैस लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 12% बढ़कर ₹2265.97 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी ने प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की। कंपनी का नेट प्रॉफिट 9.4% घटकर ₹201.97 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹223 करोड़ था। एबिटा की बात करें तो ₹352.07 करोड़ था। शेयरहोल्डर्स को इनाम देने के लिए कंपनी के बोर्ड ने एक बड़ा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।
₹12 का अंतरिम डिविडेंड
महानगर गैस लिमिटेड निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि कंपनी के बोर्ड ने FY 2025-26 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹12 का अंतरिम डिविडेंड (₹10 की फेस वैल्यू पर 120%) देने की घोषणा की है। कंपनी ने शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। डिविडेंड की घोषणा के 30 दिनों के अंदर इसका भुगतान कर दिया जाएगा।
शेयर का हाल
अब सोमवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि बीते शु्क्रवार को महानगर गैस लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 7.66% चढ़कर 1153.30 रुपये पर पहुंच गया। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 1164.40-1072.45 रुपये के बीच रहा। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर का टारगेट प्राइस 1535 रुपये तय किया है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1586 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 1,019 रुपये है। महानगर गैस के प्रमोटर के पास 32.50 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 67.50 फीसदी हिस्सेदारी है।
शुक्रवार को बाजार का हाल
कारोबारी सत्र के अंतिम चरण में हुई लिवाली से बीएसई का 30 शेयर वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 266.47 अंक यानी 0.32 प्रतिशत चढ़कर 83,580.40 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में दिन के निचले स्तर 82,925.35 से 655.05 अंक का तेज उछाल देखने को मिली। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 50.90 अंक यानी 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,693.70 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बाजार में काफी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रही।