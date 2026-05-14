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CNG हुई और महंगी! ऑटो, टैक्सी और कार चालकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर, LPG पर अटकी जनता की नजर

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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MGL CNG Price Hike: MGL (Mahanagar Gas Limited) ने मुंबई में CNG की कीमत 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाकर 84 रुपये कर दी है। बढ़ती ऊर्जा लागत, कमजोर रुपये और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच यह फैसला लिया गया है। इस बढ़ोतरी का असर ऑटो, टैक्सी और निजी CNG वाहन चालकों की जेब पर पड़ेगा।

CNG हुई और महंगी! ऑटो, टैक्सी और कार चालकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर, LPG पर अटकी जनता की नजर

MGL CNG Price Hike: देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अब CNG वाहन चलाने वालों को भी बड़ा झटका लगा है। महानगर गैस लिमिटेड (Mahanagar Gas Limited) यानी MGL ने मुंबई में CNG की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमत लागू होने के बाद अब मुंबई में CNG 84 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है और आम लोग पहले से ही महंगे ईंधन के दबाव का सामना कर रहे हैं।

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MGL (Mahanagar Gas Limited) की इस बढ़ोतरी का सीधा असर लाखों ऑटो रिक्शा, टैक्सी और निजी CNG वाहन चालकों की जेब पर पड़ेगा। मुंबई और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल-डीजल की तुलना में सस्ती होने की वजह से CNG वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, अब लगातार बढ़ती कीमतों ने इस सस्ते ईंधन का फायदा भी कम करना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसका असर ट्रांसपोर्ट किराए और रोजमर्रा के खर्चों पर भी देखने को मिल सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड लगभग 106 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। इसके बावजूद घरेलू बाजार में गैस और ईंधन की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी मानी जा रही है। गुरुवार को भारतीय रुपया हल्की गिरावट के साथ 95.73 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि पिछले दिन यह 95.71 पर बंद हुआ था। कमजोर रुपया भारत के लिए कच्चा तेल और गैस आयात करना महंगा बना देता है, जिसका असर सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचता है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में जारी तनाव और वैश्विक बाजारों में बनी अनिश्चितता की वजह से ऊर्जा कीमतों पर दबाव बना हुआ है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में हल्की हलचल भी घरेलू कीमतों को प्रभावित करती है। अगर आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं या रुपया और कमजोर होता है, तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में आगे भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

मुंबई में CNG की नई कीमत बढ़ने के बाद अब लोग शहरवार गैस कीमतों पर भी नजर रख रहे हैं। कई शहरों में पहले ही CNG महंगी हो चुकी है और कुछ जगहों पर PNG यानी पाइप गैस के दाम भी बढ़ाए गए हैं। इससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। खासकर मध्यम वर्ग और रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए यह चिंता की बात बनती जा रही है।

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विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार जल्द कोई राहत कदम नहीं उठाती, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लागत बढ़ सकती है और इसका असर सामानों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल आम लोगों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाए जाएंगे या सरकार कीमतों को स्थिर रखने के लिए कोई कदम उठाएगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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