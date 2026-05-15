कोल इंडिया की एक और कंपनी का आएगा IPO, मोदी सरकार ने दी मंजूरी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) की शेयर बाजार में लिस्टिंग होने वाली है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की बात करें तो कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

Mahanadi Coalfields ipo: महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) की शेयर बाजार में लिस्टिंग होने वाली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लिस्टिंग और विनिवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कोयला उत्पादक कंपनी के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिए शेयर बाजार में उतरने का रास्ता खुल गया है।

बता दें कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) और कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को सामने रखा था। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की बात करें तो कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है और इसका ज्यादातर काम ओडिशा में होता है। यह लिस्टिंग केंद्र सरकार की एक और बड़ी विनिवेश पहल होगी, जिसके जरिए वह सरकारी कंपनियों में पूंजी बाजार की भागीदारी को बढ़ाना चाहती है।

कोल इंडिया को मिली मंजूरी कोल इंडिया लिमिटेड को IPO के हिस्से के तौर पर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए और बाद में अतिरिक्त चरणों में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ​​में अपनी हिस्सेदारी कम करने की अनुमति मिल गई है। इस मंजूरी से महानदी कोलफील्ड्स को IPO के दौरान इक्विटी शेयर जारी करके और बाद में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO), क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) या सेबी (सेबी) द्वारा मंजूर किए गए अन्य तरीकों से नई पूंजी जुटाने की भी अनुमति मिल गई है।

सरकार ने कहा कि विनिवेश और पूंजी जुटाने की ये प्रक्रियाएं एक साथ या अलग-अलग की जा सकती हैं और ये कई चरणों में हो सकती हैं। इसके तहत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 25% तक कम की जा सकेगी।

कोल इंडिया की पहले भी कंपनी हुई थी लिस्ट आपको बता दें कि कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में से एक सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDI), मार्च 2026 में आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। इसका आईपीओ 1,841.45 करोड़ रुपये का बुक-बिल्ट इश्यू था और यह पूरी तरह से 10.71 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल था। यह पब्लिक इश्यू 172 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसके शेयर अभी NSE पर 232.95 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। इस बीच, कोल इंडिया के शेयर 462.20 रुपये पर बंद हुए, जो गुरुवार की क्लोजिंग कीमत से 8.15 रुपये या 1.79% अधिक थे।

कोल इंडिया की बात करें तो देश के घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। कंपनी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में उसका उत्पादन 1.7 प्रतिशत घटकर 76.81 करोड़ टन रहा जो 2024-25 में 78.11 करोड़ टन था। वहीं, मार्च महीने में उत्पादन 8.58 करोड़ टन से घटकर 8.45 करोड़ टन रह गया।