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इस लिस्टेड कंपनी के बदले प्रमोटर, 25 रुपये से भी कम भाव में ट्रेड कर रहा शेयर

Mar 31, 2026 12:00 am ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) के शेयर में सोमवार को गिरावट दर्ज की गई और यह 3.57% टूटकर 22.66 रुपये पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 22.25 रुपये के लो तक आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 31.39 रुपये है।

इस लिस्टेड कंपनी के बदले प्रमोटर, 25 रुपये से भी कम भाव में ट्रेड कर रहा शेयर

kwality Wall India share price: आइसक्रीम कारोबार से जुड़ी कंपनी क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) लिमिटेड ने एक बड़ी डील की है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि मैग्नम आइसक्रीम कंपनी होल्डको 1 नीदरलैंड्स बी.वी. ने कंपनी में 61.90% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। नए प्रमोटर ने जून 2025 में हस्ताक्षरित शेयर खरीद समझौते के तहत यूनिलीवर पीएलसी और उसकी समूह कंपनियों सहित मौजूदा प्रमोटरों से 145.44 करोड़ शेयर खरीदे हैं। इस अधिग्रहण के साथ, मैग्नम आइसक्रीम नीदरलैंड्स अब क्वालिटी वॉल्स इंडिया को नियंत्रित करती है और आधिकारिक तौर पर प्रमोटर के रूप में है।

कंपनी के बोर्ड ने नेतृत्व में बदलाव को भी मंजूरी दी। अभिजीत भट्टाचार्य को अध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है जबकि ताहिर तोलॉय तनरिदागली अतिरिक्त निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। रितेश तिवारी ने बोर्ड की बैठक समाप्त होने के बाद से अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड ने 30 मार्च, 2026 को हुई अपनी बैठक में शेयर हस्तांतरण, पुनर्वर्गीकरण और नियुक्तियों पर विचार किया।

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शेयर का हाल

इस खबर के बीच क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) के शेयर में सोमवार को गिरावट दर्ज की गई और यह 3.57% टूटकर 22.66 रुपये पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 22.25 रुपये के लो तक आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 31.39 रुपये है। बता दें कि फरवरी महीने में क्वालिटी वॉल्स इंडिया के शेयर की लिस्टिंग हुई थी।

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हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) से आइसक्रीम कारोबार के अलग होने के बाद यह शेयर संकेतक कीमत के मुकाबले करीब 26 प्रतिशत की गिरावट के साथ सूचीबद्ध हुआ था। एनएसई में यह शेयर 29.80 रुपये पर खुला जो 40.20 रुपये की संकेतक कीमत से 25.87 प्रतिशत कम है। बीएसई पर यह 29.90 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ जो 38.15 रुपये की संकेतक कीमत से 21.6 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। हालांकि बाद में इसमें सुधार आया। यह एनएसई तथा बीएसई पर क्रमशः 4.93 प्रतिशत एवं 4.58 प्रतिशत चढ़ा और 31.27 रुपये पर पहुंच गया।

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कंपनी ने लिस्टिंग वाले दिन कहा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के आइसक्रीम कारोबार के अलग होने के बाद स्वतंत्र, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध इकाई के रूप में यह एक अहम उपलब्धि है। बता दें कि राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण से इसकी मंजूरी मिलने के बाद दिसंबर 2025 से यह प्रभावी हुआ। इस प्रक्रिया के तहत पांच दिसंबर 2025 की रिकॉर्ड तिथि तक हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रत्येक एक शेयर के बदले शेयरधारकों को क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड का एक शेयर मिला।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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