1 पर 23 बोनस शेयर दे रही कंपनी, ₹5.64 है भाव, इन निवेशकों को मिलेगा फायदा

संक्षेप: कंपनी ने साफ किया है कि ये सभी बोनस शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू के होंगे और मौजूदा शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के दिए जाएंगे। रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज था, वही इस बोनस इश्यू के हकदार होंगे।

Magnanimous Trade & Finance Share: मैग्नेनिमस ट्रेड एंड फाइनेंस के शेयरधारकों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी के बोर्ड ने 5 जनवरी 2026 को हुई बैठक में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत कंपनी 2,18,83,764 पूरी तरह से पेड-अप बोनस इक्विटी शेयर जारी करेगी। बोनस शेयर का अनुपात 23:1 रखा गया है, यानी रिकॉर्ड डेट 2 जनवरी 2026 को जिन निवेशकों के पास कंपनी का 1 शेयर था, उन्हें उसके बदले 23 नए शेयर मिलेंगे। बता दें कि बीएएसई पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी के शेयरों में आखिरी बार 9 अगस्त 2024 को कारोबार हुआ था और इसका शेयर प्राइस 5.64 रुपये था। फिलहाल इसमें कारोबार नहीं हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने साफ किया है कि ये सभी बोनस शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू के होंगे और मौजूदा शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के दिए जाएंगे। रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज था, वही इस बोनस इश्यू के हकदार होंगे। आम निवेशकों के लिए यह फैसला खास माना जा रहा है क्योंकि इससे उनके पास मौजूद शेयरों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। बोनस शेयर अलॉटमेंट के बाद मैग्नेनिमस ट्रेड एंड फाइनेंस शेयर की कीमत की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल में बड़ा इजाफा हुआ है। अब कंपनी की कुल पेड-अप शेयर कैपिटल बढ़कर 2,28,35,232 इक्विटी शेयरों की हो गई है, जिनका फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। बाजार की नजर अब इस बात पर रहेगी कि बोनस इश्यू के बाद कंपनी के शेयर में कैसी हलचल देखने को मिलती है।