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इनकम टैक्स स्लैब का जादू: क्या ₹30 लाख की सैलरी पर ₹9 लाख टैक्स लगता है? नहीं, असली गणित चौंका देगा

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • नया टैक्स सिस्टम स्लैब के हिसाब से काम करता है
  • मतलब, आपकी पूरी सैलरी पर एक ही रेट से टैक्स नहीं लगता, बल्कि हर हिस्से पर अलग-अलग रेट लगती है
  • आइए सीए संतोष मिश्रा और सीए अभिनंदन पांडेय से समझते हैं इनकम टैक्स स्लैब का जादू कैसे काम करता है..
इनकम टैक्स स्लैब का जादू: क्या ₹30 लाख की सैलरी पर ₹9 लाख टैक्स लगता है? नहीं, असली गणित चौंका देगा

अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सैलरी 30 लाख रुपये सालाना है, तो पूरी कमाई पर 30% इनकम टैक्स यानी 9 लाख कटेगा, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। भारत का नया टैक्स सिस्टम स्लैब के हिसाब से काम करता है। मतलब, आपकी पूरी सैलरी पर एक ही रेट से टैक्स नहीं लगता, बल्कि हर हिस्से पर अलग-अलग रेट लगती है। आइए सीए संतोष मिश्रा और सीए अभिनंदन पांडेय से समझते हैं इनकम टैक्स स्लैब का जादू कैसे काम करता है...

सीए संतोष मिश्रा ने बताया कि सैलरीड क्लास के लिए ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इसका मतलब यह है कि 30 लाख रुपये में से पहले 75 हजार रुपये काट दिए जाते हैं, और टैक्स सिर्फ ₹29.25 लाख पर लगता है। अब यहां से टैक्स कैलकुलेशन की बारी आती है।

स्टेप 1: स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम

कुल सालाना सैलरी: ₹30,00,000

घटाएं स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000

टैक्सेबल इनकम: ₹29,25,000

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स्टेप 2: स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना (न्यू रिजीम में, AY 2026–27 के लिए)

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स स्लैब मार्जिनल हैं, यानी...

पहले ₹4 लाख तक – कोई टैक्स नहीं

₹4–8 लाख – 5%

₹8–12 लाख – 10%

₹12–16 लाख – 15%

₹16–20 लाख – 20%

₹20–24 लाख – 25%

₹24 लाख से ऊपर – 30%

इनकम टैक्स
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तो ₹29.25 लाख की टैक्सेबल इनकम पर सिर्फ ₹24 लाख से ऊपर का हिस्सा (यानी ₹5.25 लाख) ही 30% वाले दायरे में आता है। बाकी की पूरी इनकम 5% से 25% तक की कम दरों पर टैक्स होती है।

इस हिसाब से कुल इनकम टैक्स बनता है ₹4,57,500। इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ें, तो कुल टैक्स होता है ₹4,75,800।

स्टेप 3: असली (प्रभावी) टैक्स रेट क्या है?

सीए अभिनंदन पांडेय इसकी गणना करने का फार्मूला बता ते हैं...

(कुल टैक्स ÷ कुल सैलरी) × 100

= (₹4,75,800 ÷ ₹30,00,000) × 100 = 15.86%

हां, आपने सही पढ़ा! 30% नहीं, बल्कि सिर्फ 15.86%। यानी हेडलाइन दर से लगभग आधा।

Budget Income tax

तो आखिर क्यों होता है ऐसा?

1. स्लैब का जादू: सीए अभिनंदन पांडेय कहते हैं कि पूरी इनकम पर 30% नहीं लगता, हर स्लैब की दर सिर्फ उस हिस्से पर लागू होती है।

2. ₹75,000 की छूट: यह सीधे टैक्सेबल इनकम को घटा देती है, जिससे कुल टैक्स और कम हो जाता है।

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इस कैलकुलेश का नतीजा यह है कि 30 लाख कमाने वाला व्यक्ति 4.75 लाख रुपये टैक्स देता है (सेस सहित), जो उसकी कुल कमाई का महज 15.86% है। तो अगली बार जब कोई कहे "30 लाख पर 30% टैक्स", तो उसे यह गणना जरूर बताएं और जानें कि टैक्स का यह खेल कितना दिलचस्प है!

(Note: यह गणना नए टैक्स रिजीम, AY 2026–27 (FY 2025–26) के लिए है। आपकी अतिरिक्त छूट या निवेश के आधार पर टैक्स और घट सकता है।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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