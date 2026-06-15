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₹120 करोड़ का फ्लैट खरीदकर चर्चा में आए मधुसूदन केला, डील से हर कोई हैरान; जानिए प्रॉपर्टी में ऐसा क्या खास?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • दिग्गज निवेशक मधुसूदन केला ने गुरुग्राम के एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में करीब ₹120 क में रोड़ का लग्जरी फ्लैट खरीदा है
  • यह डील भारत के तेजी से बढ़ते अल्ट्रा-लक्जरी हाउसिंग मार्केट की मजबूती को दर्शाता है
  • एक्सपर्ट का मानना है कि गुरुग्राम देश का लक्जरी रियल एस्टेट हब बनता जा रहा है
₹120 करोड़ का फ्लैट खरीदकर चर्चा में आए मधुसूदन केला, डील से हर कोई हैरान; जानिए प्रॉपर्टी में ऐसा क्या खास?

भारतीय शेयर बाजार के जाने-माने निवेशक मधुसूदन केला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई शेयर या निवेश रणनीति नहीं, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में किया गया उनका बड़ा निवेश है। जानकारी के अनुसार, उन्होंने गुरुग्राम के एक अल्ट्रा-लक्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में करीब ₹120 करोड़ की कीमत का शानदार फ्लैट खरीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह आलीशान अपार्टमेंट गुरुग्राम के सबसे प्रीमियम और चर्चित आवासीय प्रोजेक्ट्स में से एक में स्थित है। लगभग 6,200 वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल वाले इस फ्लैट में आधुनिक सुविधाओं के साथ लक्जरी जीवनशैली की हर जरूरत को ध्यान में रखा गया है। यह अपार्टमेंट ऊंची मंजिल पर स्थित है, जहां से शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। इसके साथ कई निजी पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं।

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दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है। फिर भी इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि लॉन्च के बाद से ही इसकी कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। शुरुआत में जिन आवासों की कीमत करीब ₹60-70 करोड़ थी, वे अब ₹100 करोड़ से अधिक के स्तर तक पहुंच चुके हैं।

रियल एस्टेट एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (UHNIs) के बीच लक्जरी रियल एस्टेट तेजी से एक पसंदीदा निवेश विकल्प बनता जा रहा है। पहले लोग केवल शेयर बाजार, सोना या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करते थे, लेकिन अब प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी संपत्ति संरक्षण और लंबे समय के निवेश का मजबूत माध्यम बन रही है।

एक्सपर्ट के अनुसार, गुरुग्राम देश का सबसे तेजी से बढ़ता लक्जरी हाउसिंग मार्केट बन चुका है। यहां ₹10 करोड़ से अधिक कीमत वाले घरों की बिक्री में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट हब के रूप में पहचान और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं ने इस शहर को अमीर निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है।

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रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों का कहना है कि बड़े निवेशकों का इस तरह के प्रोजेक्ट्स में निवेश करना बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। इससे यह संदेश जाता है कि भविष्य में इन प्रॉपर्टीज की कीमतों में और वृद्धि की संभावना है। उधर, संबंधित डेवलपर कंपनी ने भी आने वाले सालों के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की योजना बनाई है। कंपनी का मानना है कि भारत में लक्जरी हाउसिंग की डिमांड अभी और बढ़ेगी, क्योंकि देश में तेजी से नई संपत्ति बनने के साथ-साथ उच्च आय वर्ग का दायरा भी बढ़ रहा है।

DLF शेयर में शानदार तेजी

DLF Ltd के शेयर सोमवार को शानदार तेजी के साथ 4.85% उछलकर ₹615.50 पर बंद हुए, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत दिखाई दिया। दिनभर के कारोबार में शेयर ने ₹28.45 की बढ़त दर्ज की, जिसका प्रमुख कारण कंपनी के प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में मजबूत मांग और बिक्री है। रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ती खरीदारी के बीच DLF का स्टॉक एक बार फिर निवेशकों के रडार पर आ गया है।

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मधुसूदन केला का यह निवेश एक बार फिर दिखाता है कि भारत के बड़े निवेशक अब केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रीमियम रियल एस्टेट को भी अपने पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे हाई-वैल्यू डील और अधिक देखने को मिल सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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