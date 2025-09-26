Madhukela family hiked stake in smallcap stock grm overseas that has rallied 80 percent in 2025 दिग्गज निवेशकों ने बढ़ाई इस कंपनी में हिस्सेदारी, इस साल 80% रिटर्न दे चुका शेयर, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
दिग्गज निवेशकों ने बढ़ाई इस कंपनी में हिस्सेदारी, इस साल 80% रिटर्न दे चुका शेयर, आपका है दांव?

वर्तमान में जीआरएम ओवरसीज के शेयर 361.30 रुपये पर हैं। एक दिन पहले के मुकाबले शुक्रवार को शेयर 2.84% गिरकर बंद हुआ। इस शेयर ने पिछले 12 महीनों में 42% और साल 2025 की शुरुआत से अब तक 80% का रिटर्न दिया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 10:11 PM
GRM Overseas share: स्मॉलकैप कंपनी-जीआरएम ओवरसीज (GRM Overseas) में मधु केला परिवार और निखिल वोरा सहित प्रमुख निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। जीआरएम ओवरसीज के प्रमोटरों ने इस हफ्ते सेकेंडरी मार्केट में 58 करोड़ रुपये से ज्यादा में 2.65% हिस्सेदारी बेच दी, जिससे उनकी हिस्सेदारी घटकर 68.20% रह गई। इन ब्लॉक डील्स में वोरा, सिंगुलैरिटी वेंचर्स (मधु केला परिवार), आरजी फैमिली ट्रस्ट और जैक्सन ग्रुप जैसे बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया।

किसने बेचे, किसने खरीदे

25 सितंबर को प्रमोटर अतुल गर्ग ने 357 रुपये की औसत कीमत पर 10 लाख शेयर बेचे तो ममता गर्ग ने उसी कीमत पर 6.25 लाख शेयर बेचे। इन शेयरों को निखिल वोरा जैसे निवेशकों ने खरीदा, जिन्होंने 3.1 लाख शेयरों की खरीद के साथ अपनी हिस्सेदारी 0.33% से 0.85% तक बढ़ा दी। इसके अलावा सिंगुलैरिटी इक्विटी फंड I (मधु केला परिवार) ने 6.9 लाख शेयरों के अधिग्रहण के साथ अपनी हिस्सेदारी 2.20% से 3.35% तक बढ़ा दी। आरजी फैमिली ट्रस्ट ने 6.25 लाख शेयर खरीदे और जैक्सन ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी 2.40% से बढ़ाकर 3.44% कर ली।

शेयर का परफॉर्मेंस

वर्तमान में जीआरएम ओवरसीज के शेयर 361.30 रुपये पर हैं। एक दिन पहले के मुकाबले शुक्रवार को शेयर 2.84% गिरकर बंद हुआ। इस शेयर ने पिछले 12 महीनों में 42% और साल 2025 की शुरुआत से अब तक 80% का रिटर्न दिया है। तकनीकी चार्ट्स पर भी स्टॉक मजबूत स्थिति में दिख रहा है। बता दें कि जीआरएम ओवरसीज की शुरुआत एक चावल निर्यातक कंपनी के रूप में हुई थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसने भारत के तेजी से बढ़ते पैकेज्ड फूड बाजार पर ध्यान केंद्रित किया है।

इसकी सहायक कंपनी जीआरएम फूडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने केवल तीन वर्षों में ही जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। इस यूनिट ने FY25 में 539 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल के 257 करोड़ रुपये से दोगुना है। पैरेंट कंपनी जीआरएम ओवरसीज ने जून तिमाही में 334.43 करोड़ रुपये के राजस्व पर 19.09 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। यह साल-दर-साल आधार पर करीब 5.94% की बढ़ोतरी है।

