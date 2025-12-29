₹10 के शेयर को खरीदने की मची लूट, ₹342 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट का मिला है काम

संक्षेप: इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप लगभग ₹306.5 करोड़ पहुंच गया। हालांकि, पिछले एक साल में शेयर ने करीब 25 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन बीते एक महीने में इसमें करीब 6 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।

Penny Stock: माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों में आज सोमवार के कारोबारी सत्र में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बीएसई पर कंपनी का शेयर करीब 12 फीसदी तक उछल गया, जिसकी वजह एक बड़ा सरकारी ऑर्डर रहा। यह शेयर इंट्रा डे में ₹11.37 पर ट्रेड कर रहा था, जो इसके पिछले बंद भाव ₹10.54 से करीब 8 फीसदी ज्यादा है। इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप लगभग ₹306.5 करोड़ पहुंच गया। हालांकि, पिछले एक साल में शेयर ने करीब 25 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन बीते एक महीने में इसमें करीब 6 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।

शेयरों में तेजी की वजह दरअसल, कंपनी को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVNL) से करीब ₹342 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसकी जानकारी कंपनी ने बीएसई को दी है। MPUVNL, मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है। यह ऑर्डर कई लेटर्स ऑफ अवार्ड (LOA) के जरिए मिला है और खास बात यह है कि इस ऑर्डर की कुल वैल्यू कंपनी के मौजूदा मार्केट कैप से भी ज्यादा है। इन प्रोजेक्ट्स को संबंधित पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) साइन होने के बाद 18 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है, जिससे आने वाले समय में कंपनी की ऑर्डर बुक काफी मजबूत होती दिख रही है।

क्या है डिटेल यह ऑर्डर ग्रिड से जुड़े सोलर पीवी पावर प्लांट्स लगाने से जुड़ा है, जो सूर्य मित्र कृषि फीडर्स योजना के तहत आए हैं। यह योजना पीएम कुसुम-सी स्कीम के फीडर सोलराइजेशन कंपोनेंट का हिस्सा है। इन सोलर प्लांट्स से बनने वाली बिजली को मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) को बेचा जाएगा। सरकार की ओर से रिन्यूएबल एनर्जी और किसानों को सस्ती बिजली देने पर जोर के चलते इस तरह के प्रोजेक्ट्स को काफी अहम माना जा रहा है, जिससे कंपनी को लंबे समय में फायदा मिल सकता है।