पहली बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी, बाजार के बंद होने के बाद किया रिकॉर्ड डेट का ऐलान
Bonus Share: मैकफोस लिमिटेड (Macfos Ltd) ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की जानकारी 4 मार्च 2026 को दी है। कंपनी योग्य निवेशकों को एक शेयर बोनस के तौर पर देगी।
किस दिन है रिकॉर्ड डेट?
कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए Macfos Ltd ने 10 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस तारीख को जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा। उन्हें एक बोनस शेयर का लाभ मिलेगा। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
बुधवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 1.47 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 896.60 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते 6 महीने में 22 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 23.67 प्रतिशत बढ़ा है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 1115 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 630 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 844.31 करोड़ रुपये का है।
दो साल में Macfos Ltd के शेयरों की कीमतों में 93 प्रतिशत की तेजी आई है। तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 468 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। बता दें, इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 69.12 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 30.88 प्रतिशत है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।