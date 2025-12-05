ग्रे मार्केट में इस शेयर ने लगाई दौड़, IPO प्राइस से आगे निकला, अभी है दांव लगाने का मौका

संक्षेप: लग्जरी टाइम के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम उछलकर IPO प्राइस से भी ऊपर जा पहुंचा है। लग्जरी टाइम के IPO में शेयर का दाम 82 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 90 रुपये के प्रीमियम पर जा पहुंचे हैं।

लग्जरी टाइम के शेयरों ने ग्रे मार्केट में तेज दौड़ लगाई है। लग्जरी टाइम के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP), आईपीओ के शेयर प्राइस से भी आगे निकल गया है। लग्जरी टाइम के शेयर ग्रे मार्केट में 110 पर्सेंट के प्रीमियम पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के आईपीओ में दो दिन में 83 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। आईपीओ में दांव लगाने का मौका अभी बचा हुआ है। लग्जरी टाइम का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 8 दिसंबर तक खुला है। कंपनी का आईपीओ 4 दिसंबर को ओपन हुआ था।

82 रुपये शेयर का दाम, 90 रुपये पहुंच गया GMP

लग्जरी टाइम के आईपीओ में शेयर का दाम 82 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 90 रुपये या 110 पर्सेंट के प्रीमियम पर जा पहुंचे हैं। लग्जरी टाइम के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बंपर लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। यानी, लिस्टिंग वाले दिन निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में तगड़ा फायदा हो सकता है। लग्जरी टाइम के आईपीओ का टोटल साइज 18.74 करोड़ रुपये तक का है। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 9 दिसंबर 2025 तक फाइनल हो सकता है। वहीं, लग्जरी टाइम के शेयर 11 दिसंबर को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।

दो दिन में IPO में 83 गुना से ज्यादा दांव

लग्जरी टाइम के आईपीओ (Luxury Time IPO) में सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन तक 83.67 गुना दांव लग गया है। सब्सक्रिप्शन का यह डेटा 5 दिसंबर को शाम 4.30 बजे तक का है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 136.41 गुना दांव लगा है। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 70.91 गुना सब्सक्राइब हुआ है। लग्जरी टाइम के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 3200 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ में कम से कम 2,62,400 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। अशोक गोयल और पवन चौहान कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 95 पर्सेंट है।