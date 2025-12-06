प्रॉफिट वाली कंपनी के IPO पर दांव लगाने की होड़, लिस्टिंग पर होगा 110% का मुनाफा, ₹82 प्राइस बैंड

संक्षेप: कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹78 से ₹82 प्रति शेयर रखा है। यह IPO 4 दिसंबर को खुला था और 8 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। दो दिन में ही इस इश्यू को 85.9 गुना सब्सक्राइब मिल चुका है।

Luxury Time IPO: स्विस लग्जरी घड़ियों के वितरण और रिटेल कारोबार में जुड़ी कंपनी लग्जरी टाइम अपना SME आईपीओ लेकर आई है, जिसके जरिए वह कुल ₹18.74 करोड़ जुटाने की योजना है। इस इश्यू में ₹15 करोड़ के फ्रेश शेयर और ₹3.74 करोड़ के ऑफर फॉर सेल शामिल हैं। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹78 से ₹82 प्रति शेयर रखा है। यह IPO 4 दिसंबर को खुला था और 8 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। दो दिन में ही इस इश्यू को 85.9 गुना सब्सक्राइब मिल चुका है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹90 प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह शेयर लिस्टिंग पर 110% तक का मुनाफा करा सकता है।

चर्चा में है आईपीओ छोटे निवेशकों के बीच यह इश्यू इसलिए चर्चा में है क्योंकि लग्जरी कैटेगरी में काम करने वाली कंपनियों के लिए हाल के समय में निवेशक रूझान बढ़ा है। IPO की अलॉटमेंट 9 दिसंबर को होने की संभावना है, जबकि लिस्टिंग 11 दिसंबर को BSE SME प्लेटफॉर्म पर होने की उम्मीद है। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम 1,600 लॉट यानी 3,200 शेयर की बोली लगानी होगी, जिसकी कीमत करीब ₹2,62,400 बनती है। वहीँ HNI निवेशकों के लिए न्यूनतम 3 लॉट (4,800 शेयर) की अप्लिकेशन जरूरी है, जिसकी रकम लगभग ₹3,93,600 बैठती है। यानी यह इश्यू छोटे रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन लग्ज़री सेगमेंट में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह एक मौका माना जा रहा है।

कंपनी की योजना कंपनी द्वारा जुटाई जा रही ₹15 करोड़ की फ्रेश कैपिटल में से ₹2.82 करोड़ नई 4 रिटेल स्टोर खोलने पर खर्च किए जाएंगे, जबकि ₹9 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होंगे। हालांकि निवेशकों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि बची हुई ₹3.18 करोड़ राशि का उपयोग किस तरह किया जाएगा—क्योंकि कंपनी ने इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। कीमत के लिहाज़ से देखें तो ₹82 के ऊपरी प्राइस पर कंपनी का P/E रेशियो 11.78 निकलता है, जबकि इसी इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी Ethos का P/E करीब 73.78 है। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से लग्जरी टाइम का इश्यू तुलनात्मक रूप से सस्ता दिखता है।