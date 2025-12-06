Hindustan Hindi News
प्रॉफिट वाली कंपनी के IPO पर दांव लगाने की होड़, लिस्टिंग पर होगा 110% का मुनाफा, ₹82 प्राइस बैंड

संक्षेप:

कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹78 से ₹82 प्रति शेयर रखा है। यह IPO 4 दिसंबर को खुला था और 8 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। दो दिन में ही इस इश्यू को 85.9 गुना सब्सक्राइब मिल चुका है। 

Dec 06, 2025 04:40 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Luxury Time IPO: स्विस लग्जरी घड़ियों के वितरण और रिटेल कारोबार में जुड़ी कंपनी लग्जरी टाइम अपना SME आईपीओ लेकर आई है, जिसके जरिए वह कुल ₹18.74 करोड़ जुटाने की योजना है। इस इश्यू में ₹15 करोड़ के फ्रेश शेयर और ₹3.74 करोड़ के ऑफर फॉर सेल शामिल हैं। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹78 से ₹82 प्रति शेयर रखा है। यह IPO 4 दिसंबर को खुला था और 8 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। दो दिन में ही इस इश्यू को 85.9 गुना सब्सक्राइब मिल चुका है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹90 प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह शेयर लिस्टिंग पर 110% तक का मुनाफा करा सकता है।

चर्चा में है आईपीओ

छोटे निवेशकों के बीच यह इश्यू इसलिए चर्चा में है क्योंकि लग्जरी कैटेगरी में काम करने वाली कंपनियों के लिए हाल के समय में निवेशक रूझान बढ़ा है। IPO की अलॉटमेंट 9 दिसंबर को होने की संभावना है, जबकि लिस्टिंग 11 दिसंबर को BSE SME प्लेटफॉर्म पर होने की उम्मीद है। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम 1,600 लॉट यानी 3,200 शेयर की बोली लगानी होगी, जिसकी कीमत करीब ₹2,62,400 बनती है। वहीँ HNI निवेशकों के लिए न्यूनतम 3 लॉट (4,800 शेयर) की अप्लिकेशन जरूरी है, जिसकी रकम लगभग ₹3,93,600 बैठती है। यानी यह इश्यू छोटे रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन लग्ज़री सेगमेंट में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह एक मौका माना जा रहा है।

कंपनी की योजना

कंपनी द्वारा जुटाई जा रही ₹15 करोड़ की फ्रेश कैपिटल में से ₹2.82 करोड़ नई 4 रिटेल स्टोर खोलने पर खर्च किए जाएंगे, जबकि ₹9 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होंगे। हालांकि निवेशकों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि बची हुई ₹3.18 करोड़ राशि का उपयोग किस तरह किया जाएगा—क्योंकि कंपनी ने इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। कीमत के लिहाज़ से देखें तो ₹82 के ऊपरी प्राइस पर कंपनी का P/E रेशियो 11.78 निकलता है, जबकि इसी इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी Ethos का P/E करीब 73.78 है। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से लग्जरी टाइम का इश्यू तुलनात्मक रूप से सस्ता दिखता है।

लगातार प्रॉफिट में कंपनी

फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी पिछले तीन साल से लगातार प्रॉफिट में है—FY23 में ₹2.58 करोड़, FY24 में ₹2.01 करोड़ और FY25 में ₹4.29 करोड़ का मुनाफा हुआ। हालांकि चिंता की बात यह है कि कंपनी का EPS लगातार गिर रहा है—FY23 में ₹29.58 से FY25 में सिर्फ ₹6.68 तक। IPO के बुक-रनिंग लीड मैनेजर GYR Capital Advisors, जबकि रजिस्ट्रार MAS Services है। Luxury Time 2008 में शुरू हुई थी और स्विस लग्ज़री घड़ियों के डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, और आफ्टर-सेल्स सर्विसिंग में काम करती है। कंपनी दिल्ली स्थित है और इसे इस सेक्टर में अनुभवी प्रोफेशनल्स की टीम सपोर्ट करती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
