कुछ ही घंटों में फुल हुआ IPO, ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे शेयर, 91% पहुंच गया GMP
लग्जरी टाइम का IPO खुलने के कुछ घंटों के भीतर ही फुल हो गया है। कंपनी के आईपीओ पर 4 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। ग्रे मार्केट में भी लग्जरी टाइम के शेयर 91 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम पर पहुंच गए हैं।
लग्जरी टाइम के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। लग्जरी टाइम का आईपीओ खुलने के कुछ घंटों के भीतर ही फुल हो गया है। कंपनी का आईपीओ गुरुवार 4 दिसंबर को ही दांव लगाने के लिए खुला है। लग्जरी टाइम का आईपीओ गुरुवार को दोपहर 1 बजे तक 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। लग्जरी टाइम के शेयर ग्रे मार्केट में 91 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 8 दिसंबर तक खुला रहेगा। लग्जरी टाइम की शुरुआत साल 2008 में हुई है। कंपनी स्विस लग्जरी घड़ियों के डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिटेलिंग और ऑफ्टर-सेल्स सर्विसिंग बिजनेस में है।
82 रुपये है शेयर का दाम, 75 रुपये पहुंच गया GMP
लग्जरी टाइम (Luxury Time) के आईपीओ में शेयर का दाम 82 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 75 रुपये या 91.46 पर्सेंट के प्रीमियम पर पहुंच गए हैं। लग्जरी टाइम के IPO का टोटल साइज 18.74 करोड़ रुपये का है। कंपनी के शेयर 11 दिसंबर 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 9 दिसंबर को फाइनल होगा। लग्जरी टाइम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। लग्जरी टाइम, वॉच डिस्ट्रीब्यूशन, डॉयरेक्ट टू कंज्यूमर एंड ई-कॉमर्स सेल्स, ऑफ्टर-सेल्स सर्विसेज, ब्रॉन्डिंग, पीआर एंड मार्केटिंग सपोर्ट, टूल्स एंड मशीनरी डिस्ट्रीब्यूशन इन 5 इंटीग्रेटेड बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है।
कुछ ही घंटों में IPO पर 4 गुना से ज्यादा दांव
लग्जरी टाइम (Luxury Time) का आईपीओ खुलने के कुछ घंटों के भीतर ही 4.29 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों (रिटेल इनवेस्टर्स) की कैटेगरी में 7.50 गुना दांव लग गया है। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में 2.44 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। लग्जरी टाइम के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 3200 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में कम से कम 2,62,400 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। अशोक गोयल और पवन चौहान कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 95 पर्सेंट थी।