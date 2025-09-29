luxury living is the new trend with India among the top 10 markets for branded residences लक्जरी लिविंग का नया ट्रेंड, भारत ब्रांडेड रेजिडेंस के टॉप-10 मार्केट में शामिल, Business Hindi News - Hindustan
लक्जरी लिविंग का नया ट्रेंड, भारत ब्रांडेड रेजिडेंस के टॉप-10 मार्केट में शामिल

Property Market: भारत अब दुनिया के टॉप-10 ब्रांडेड लक्जरी रेजिडेंस बाजारों में शामिल हो गया है। रियल एस्टेट कंपनी सैविल्स इंडिया के अनुसार, भारत में इस क्षेत्र में 2031 तक 200 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि होने की उम्मीद है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 08:49 AM
भारत अब दुनिया के टॉप-10 ब्रांडेड लक्जरी रेजिडेंस बाजारों में शामिल हो गया है। रियल एस्टेट कंपनी सैविल्स इंडिया के अनुसार, भारत में इस क्षेत्र में 2031 तक 200 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 10 से 12 सालों में एशिया-पैसिफिक (एपीएसी) क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़ सकता है। हालांकि मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों का हिस्सा भी बढ़ रहा है, फिर भी एपीएसी की विकास दर ज्यादा तेज है।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

द इकनॉमक टाइम्स की खबर के मुताबिक सैविल्स इंडिया के एमडी अरविंद नंदन ने कहा कि भारत का दुनिया के टॉप-10 मार्केट्स में शामिल होना यहां के लक्जरी रियल एस्टेट के लिए एक अहम मोड़ है। इस ग्रोथ की एक बड़ी वजह रिजॉर्ट जैसी जीवनशैली की बढ़ती लोकप्रियता है। साथ ही, मध्यम और ऊपरी मध्यम वर्ग के खंड में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है, जो किराये की आय के लिए रेंटल प्रोग्राम पसंद करते हैं।

ग्लोबल ब्रांड्स की भारत में दिलचस्पी

मैरियट जैसे वैश्विक ब्रांड अपनी विदेशी पहचान का फायदा उठाते हुए भारत में विस्तार कर रहे हैं, जैसे कि द रिट्ज-कार्लटन और सेंट रेजिस।

ब्रांड का महत्व

टीएआरसी लिमिटेड के सीईओ अमर सरीन ने कहा कि आज के समझदार खरीदारों के लिए सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि सेवाएं, पहचान, समुदाय की भावना और ब्रांड पर भरोसा ज्यादा मायने रखता है।

भविष्य की रणनीति

सरीन ने आगे कहा कि भविष्य में उन डेवलपर्स की सफलता होगी जो ब्रांड की भावना, अनुभव और स्थानीय संस्कृति को अपनी परियोजनाओं में पूरी तरह शामिल कर पाएंगे।

भारत में अवसर

इस क्षेत्र में अभी अपेक्षाकृत कम विकसित बाजारों, जैसे भारत, में लाइफस्टाइल, डिजाइन और बेहतरीन सेवाओं पर जोर देने वाली अति-लक्जरी रिहायशी परियोजनाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है।

व्हाइटलैंड का कदम

व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन के निदेशक सुदीप भट्ट ने कहा कि यह अनुमान भारत के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने का एक बड़ा मौका दर्शाता है। गुरुग्राम में वेस्टिन रेजिडेंसीज लॉन्च करने के लिए मैरियट इंटरनेशनल के साथ उनकी साझेदारी इसी दिशा में एक कदम है। यह न केवल भारत की पहली, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वेस्टिन-ब्रांडेड रेजिडेंसी परियोजना है।

