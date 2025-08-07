LTIMindtree Share mute after gets 792 crore rupees PAN 2 0 project कंपनी को मिला ₹792 करोड़ का ऑर्डर, शेयरों में हलचल, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़LTIMindtree Share mute after gets 792 crore rupees PAN 2 0 project

कंपनी को मिला ₹792 करोड़ का ऑर्डर, शेयरों में हलचल, आपका है दांव?

एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार, 7 अगस्त को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज इंट्रा डे में मामूली गिरावट के साथ 5000 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 12:41 PM
share Share
Follow Us on
कंपनी को मिला ₹792 करोड़ का ऑर्डर, शेयरों में हलचल, आपका है दांव?

LTIMindtree Share: एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार, 7 अगस्त को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज इंट्रा डे में मामूली गिरावट के साथ 5000 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। इधर, कंपनी ने एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ऑर्डर के अनुसार 792 करोड़ रुपये की पैन 2.0 परियोजना प्रदान की गई है। एलटीआईमाइंडट्री के शेयर 2025 तक यह शेयर 11% नीचे आ चुका है।

क्या है डिटेल

इस परियोजना के एक भाग के रूप में, LTIMindtree को भारत के PAN अवसंरचना में परिवर्तन लाने का दायित्व सौंपा गया है। यह सरकार से नागरिक (G2C) पहल का एक हिस्सा होगा। यह PAN 2.0 परियोजना सभी PAN और TAN सेवाओं को एक एकल, सुव्यवस्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म में समेकित करेगी, जिससे नागरिकों और व्यवसायों के लिए वित्तीय पहचान सिस्टम तक पहुंच और मैनेजमेंट आसान हो जाएगा।

कंपनी का कारोबार

LTIMindtree इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, स्वचालन और निरंतर संचालन सहित संपूर्ण तकनीकी ढांचे का डिजाइन, निर्माण और संचालन करेगी। कंपनी एक उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म के जरिए से संपूर्ण PAN सेवा जीवनचक्र, जिसमें आवेदन, वेरिफिकेशन, मुद्रण और ट्रांसमिशन शामिल है, को कवर करने वाला एक संपूर्ण डिजिटल AI इकोसिस्टम प्रदान करेगी।

कंपनी ने क्या कहा

एलटीआईमाइंडट्री के सीईओ वेणु लाम्बू ने कहा, "यह भारत सरकार के साथ हमारी साझेदारी को मज़बूत करता है और एक मज़बूत, भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" अगले 18 महीनों में लागू होने की योजना के साथ, पैन 2.0 भारत में कर पहचान सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता में जबरदस्त सुधार लाने के लिए तैयार है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।