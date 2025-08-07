कंपनी को मिला ₹792 करोड़ का ऑर्डर, शेयरों में हलचल, आपका है दांव?

एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार, 7 अगस्त को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज इंट्रा डे में मामूली गिरावट के साथ 5000 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

LTIMindtree Share: एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार, 7 अगस्त को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज इंट्रा डे में मामूली गिरावट के साथ 5000 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। इधर, कंपनी ने एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ऑर्डर के अनुसार 792 करोड़ रुपये की पैन 2.0 परियोजना प्रदान की गई है। एलटीआईमाइंडट्री के शेयर 2025 तक यह शेयर 11% नीचे आ चुका है।

क्या है डिटेल इस परियोजना के एक भाग के रूप में, LTIMindtree को भारत के PAN अवसंरचना में परिवर्तन लाने का दायित्व सौंपा गया है। यह सरकार से नागरिक (G2C) पहल का एक हिस्सा होगा। यह PAN 2.0 परियोजना सभी PAN और TAN सेवाओं को एक एकल, सुव्यवस्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म में समेकित करेगी, जिससे नागरिकों और व्यवसायों के लिए वित्तीय पहचान सिस्टम तक पहुंच और मैनेजमेंट आसान हो जाएगा।

कंपनी का कारोबार LTIMindtree इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, स्वचालन और निरंतर संचालन सहित संपूर्ण तकनीकी ढांचे का डिजाइन, निर्माण और संचालन करेगी। कंपनी एक उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म के जरिए से संपूर्ण PAN सेवा जीवनचक्र, जिसमें आवेदन, वेरिफिकेशन, मुद्रण और ट्रांसमिशन शामिल है, को कवर करने वाला एक संपूर्ण डिजिटल AI इकोसिस्टम प्रदान करेगी।