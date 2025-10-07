ltimindtree IT company beats TCS and gets its biggest order ever whats the impact on its stock टीसीएस को पछाड़ इस IT कंपनी को मिला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर, शेयर पर क्या पड़ा असर, Business Hindi News - Hindustan
टीसीएस को पछाड़ एलटीआईमाइंडट्री ने अब तक का सबसे बड़ी डील की है। लगभग 585 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 51900 करोड़ रुपये) मूल्य के इस डील को कंपनी ने न्यूयॉर्क स्थित एक वैश्विक मीडिया और मनोरंजन कंपनी, पैरामाउंट ग्लोबल के साथ की है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 10:01 AM
टीसीएस को पछाड़ एलटीआईमाइंडट्री ने अब तक का सबसे बड़ी डील की है। लगभग 585 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 51900 करोड़ रुपये) मूल्य के इस डील को कंपनी ने न्यूयॉर्क स्थित एक वैश्विक मीडिया और मनोरंजन कंपनी, पैरामाउंट ग्लोबल के साथ की है। पैरामाउंट MTV और निक्लोडियन जैसे चैनलों का संचालन करती है। बता दें कंपनी का पिछला रिकॉर्ड छह महीने पहले 450 मिलियन डॉलर का था। इस खबर के बाद एलटीआईमाइंडट्री के शेयर पिछले बंद 5274 के मुकाबले 5375 रुपये पर खुले। पौने दस बजे के करीब ये 5305 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

अवधि और उद्देश्य

मिंट के मुताबिक यह कम से कम पांच वर्ष का कांट्रैक्ट है। एलटीआईमाइंडट्री पैरामाउंट की आईटी इन्फ्रा को आधुनिक बनाएगी, ऑटोमेशन को लागू करेगी और दक्षता बढ़ाने के लिए उसके डिलीवरी मॉडल को उन्नत करेगी।

सौदे की मुख्य बातें

नए बिजनेस का अवसर

इस सौदे का कम से कम तीन-पांचवां हिस्सा (लगभग 350 मिलियन डॉलर) कंपनी के लिए नया व्यवसाय है। यह अवसर पैरामाउंट द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं की संख्या कम करने की प्रक्रिया के तहत मिला है।

TCS को पछाड़ हासिल की जीत

रिपोर्ट्स बतातीहैं कि इस सौदे में एलटीआईमाइंडट्री ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को पछाड़कर यह करार हासिल किया है। यह TCS के लिए हाल के महीनों में तीसरी ऐसी हार है।

सीईओ की बड़ी उपलब्धि

जून मेंकंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बने वेणु लांबू के लिए यह सौदा एक बड़ी प्रारंभिक सफलता है। HFS रिसर्च के सीईओ फिल फर्श्त ने इस उपलब्धि को सीईओ की "नेतृत्व क्षमता" का परिणाम बताया है।

उद्योग के लिए संकेत

यह सौदा भारतीय आईटी उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। यह दर्शाता है कि मध्यम स्तर की कंपनियां बड़े करार जीतने और AI आधारित सॉल्यूशन की ओर बढ़ने में सक्षम हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

