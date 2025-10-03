कंपनी को मिले ₹10000 करोड़ से ज्यादा के नए प्रोजेक्ट, शेयर के उछले भाव

एल एंड टी को दो बड़े ऑर्डर मिले हैं। बेंगलुरु में एक विशाल आईटी पार्क बनाने का और मुंबई में एक मिश्रित परियोजना बनाने का। इस अपडेट के बाद इसके शेयरों में आज तेजी दिख रही है।

इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (L&T) ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। बाजार को उसने बताया है कि उसे बेंगलुरु और मुंबई में बड़े ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर उसके बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज बिजनेस ने हासिल किए हैं।

प्रोजेक्ट की मुख्य बातें: यह आईटी पार्क 5.9 मिलियन स्क्वायर फीट में बनेगा और यह देश के सबसे बड़े प्रस्तावित आईटी पार्कों में से एक है। इसका निर्माण लम्पसम टर्नकी आधार पर होगा और इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट में छह टावर बनेंगे, जिनमें से प्रत्येक में 14 मंजिल होंगी। यह 'ग्रेड ए' ऑफिस स्पेस होगा और इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाते हुए LEED प्लैटिनम प्रमाणन के लिए डिजाइन किया गया है।

काम का दायरा

इसमें सिविल स्ट्रक्चर, खिड़कियों पर चमकदार सामग्री, सजावट, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विसेज, सोलर एनर्जी सिस्टम और भूमिगत टैंक जैसे काम शामिल हैं। साथ ही, बाहरी इलाके में बड़े पैमाने पर पेड़-पौधे लगाने और सिंचाई की व्यवस्था भी की जाएगी।

मुंबई में मिश्रित परियोजना

L&T को मुंबई में एक प्रतिष्ठित डेवलपर से एक मिश्रित-उपयोग वाली परियोजना बनाने का भी ऑर्डर मिला है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 45 महीने का समय दिया गया है। इस परियोजना में आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा दुकानों जैसे हिस्से शामिल हैं।

ऑर्डर का मूल्य और शेयर पर असर

L&T अपने 5,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर को 'मेजर' यानी बड़ा ऑर्डर मानती है, और ये नए ऑर्डर इसी श्रेणी में आते हैं। इन ऑर्डर्स की खबर से कंपनी के शेयर में आज तेजी देखने को मिली और यह 3,682.9 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था।