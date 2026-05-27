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LPG की सप्लाई और रेट को लेकर जरूरी अपडेट, सरकार ने बताया क्यों हो रही दिक्कत

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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LPG Rates And Supply Updates: दिल्ली में इंडेन का 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 913 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 3071.50 रुपये का है। बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹3152 में बिक रहा है।

LPG की सप्लाई और रेट को लेकर जरूरी अपडेट, सरकार ने बताया क्यों हो रही दिक्कत

एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर सरकार ने कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एलपीजी की घबराहट में खरीदारी हो रही है, जिसकी मुख्य वजह बल्क मांग है। वहीं, पीएनजी के 7.99 लाख कनेक्शन हो चुके हैं और 2.87 लाख और कनेक्शन के लिए ढांचा तैयार है।

LPG और PNG दोनों कनेक्शन वाले घरों के लिए सरकार का नया नियम

केंद्र सरकार द्वारा लिक्विफायड पेट्रोलियम गैस यानी LPG और PNG के नए नियम जारी किए गए है। नए नियम के अनुसार जिन घरों में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन लग जाता है, वे सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडरों का नियमित उपयोग जारी नहीं रख सकते हैं।

PNG कनेक्शन लेने के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को कोई एक विकल्प चुनना होगा। या तो LPG कनेक्शन को पूरी तरह सरेंडर कर दें। या फिर ट्रांसफर वाउचर का विकल्प चुनें, जिससे LPG कनेक्शन भविष्य में नॉन-पीएनजी क्षेत्रों में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सके।

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नियम कब से लागू?

ये नए नियम 25 मई 2026 से प्रभावी हो गए हैं। एचपीसीएल ने इस नए नियम की जानकारी X पर देते हुए कहा है कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस नियम की जानकारी रखें और सुचारू एवं पारदर्शी वितरण व्यवस्था के लिए इसका पालन करें।

आज क्या एलपीजी सिलेंडर के रेट

दिल्ली में इंडेन का 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 913 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 3071.50 रुपये का है। मुंबई में घरेलू 912.50 रुपये और कमर्शियल 3,024 रुपये है। चेन्नई में घरेलू 928.50 रुपये और कमर्शियल 3,237 रुपये है। गुरुग्राम में घरेलू 921.50 रुपये और कमर्शियल 3,088 रुपये है। नोएडा में घरेलू 910.50 रुपये और कमर्शियल 3,071.50 रुपये है।

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जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और 19 किलो वाला कमर्शियल ₹3099 में बिक रहा है। बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹3152 में बिक रहा है। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹3315 है।

भुवनेश्वर में घरेलू 939 रुपये और कमर्शियल 3,238 रुपये है। चंडीगढ़ में घरेलू 922.50 रुपये और कमर्शियल 3,092.50 रुपये है। इंदौर में घरेलू सिलेंडर 941 रुपये का है और कमर्शियल 3176.5 रुपये का। पटना में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1011 रुपये का है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज 3361 रुपये हैं।

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रायपुर में घरेलू सिलेंडर 984.5 रुपये और कमर्शियल 3294.5 रुपये में है। पटना में आज घरेलू सिलेंडर ₹1002.50 और कमर्शियल ₹3346.5 का है। देहरादून में घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹3129 का है। अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹3490 है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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