LPG सिलेंडर की कमी की खबरों पर सरकार का का आया बयान, आज के रेट भी चेक करें

LPG Price and Supply Updates: सरकार ने साफ कर दिया है कि एलपीजी सप्लाई पूरी तरह नियंत्रण में है और भविष्य में भी किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। सरकार का दावा है कि बुकिंग से डिलीवरी तक का समय 5-6 दिन ही बना हुआ है।

LPG Price and Supply Updates: एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर सरकार का बड़ा बयान आया है। सरकार ने कहा है कि स्थति पूरी तरह नियंत्रण में है। वहीं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि एलपीजी सप्लाई को सामान्य होने में चार साल तक लग सकते हैं। मंत्रालय ने ऐसे दावों को ‘भ्रामक’ और ‘घबराहट फैलाने वाला’ करार दिया है।

कई देशों से हो रही सप्लाई सरकार के अनुसार, अब अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से सप्लाई सुनिश्चित की गई है। करीब 800 हजार मीट्रिक टन (TMT) एलपीजी का आयात पहले से तय किया जा चुका है, जो भारत की ओर आ रहा है। इससे आने वाले समय में सप्लाई और मजबूत रहने की उम्मीद है।

घरेलू उत्पादन में 40% का इजाफा सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। 9 मार्च 2026 को जारी एलपीजी नियंत्रण आदेश के तहत सभी रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद देश में हर दिन एलपीजी का उत्पादन 40% बढ़कर करीब 50 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जबकि कुल जरूरत करीब 80 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन है।

डिलीवरी सिस्टम पहले जैसा, कोई संकट नहीं मंत्रालय ने साफ किया कि देश में एलपीजी वितरण पूरी तरह सामान्य है। हर दिन औसतन 50 लाख सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है और कहीं भी ‘ड्राई-आउट’ यानी सिलेंडर खत्म होने की स्थिति नहीं है। बुकिंग से डिलीवरी तक का समय 5-6 दिन ही बना हुआ है। उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

कुल एलपीजी कनेक्शन 33.39 करोड़ सरकार ने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विस्तार हुआ है। एलपीजी कनेक्शन 14.52 करोड़ से बढ़कर 33.39 करोड़ हो गए हैं। वितरकों की संख्या 13,896 से बढ़कर 25,607 हो गई और इससे देश की सप्लाई चेन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है।

दुष्प्रचार से सावधान रहने की सलाह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि एलपीजी को लेकर एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों में अनावश्यक डर पैदा करना है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों और सरकारी जानकारी पर ही भरोसा करें।

एलपीजी सिलेंडर के क्या हैं आज के रेट इंडेन से लेकर भारत गैस तक के एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने एलपीजी सिलेंडर के रेट जारी कर दी हैं।इंडेन के मुताबिक आज देहरादून में घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹2136 का है। अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹2496.50, तो दूसरी तरफ जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और 19 किलो वाला कमर्शियल ₹2031 में बिक रहा है।

दिल्ली में एलपीजी 14.2 किलो वाला सिलेंडर ₹913 और कमर्शियल ₹2078.50 का है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर जहां ₹950.50 में मिल रहा है वहीं कमर्शियल ₹2201 का है। पटना में आज घरेलू सिलेंडर ₹1011 और कमर्शियल ₹2365 का है।