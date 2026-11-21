LPG स्टॉक होर्मुज संकट में 25 दिन का रह गया था, मंत्री बोले, ‘कहीं भी नहीं हुई गैस की किल्लत’
मुख्य बातें
- पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, रोजाना उत्पादन 35 हजार से बढ़ाकर 55 हजार टन किया
- सरकार के आकलन के मुताबिक, संकट के दौरान भारत के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का करीब 60 दिन का भंडार था
- वहीं LPG का स्टॉक सबसे कम होकर 25 दिन रह गया था
होर्मुज स्ट्रेट में संकट के दौरान भारत के पास LPG का स्टॉक घटकर महज 25 दिन की खपत के बराबर रह गया था। सप्लाई पर संकट को देखते हुए सरकार ने घरेलू उत्पादन में करीब 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को पेट्रोलियम डीलरों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। बता दें होर्मुज संकट की सबसे अधिक मार कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं पर पड़ी। दिल्ली समेत देश सभी हिस्सों में कीमत 3000 रुपये के पार चली गई। घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ। दिल्ली में 853 वाला सिलेंडर 942 रुपये का मिल रहा है।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की कही 5 बड़ी बातें
25 दिन का रह गया था LPG स्टॉक: होर्मुज संकट के दौरान एक समय भारत के पास केवल 25 दिन की खपत के बराबर LPG बची थी। कतर, UAE और सऊदी अरब भारत के प्रमुख LPG सप्लायर हैं और ये सभी होर्मुज स्ट्रेट के आसपास स्थित हैं।
रोजाना उत्पादन 55 हजार टन हुआ: सरकार ने घरेलू LPG उत्पादन 35 हजार टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 55 हजार टन कर दिया। यानी उत्पादन में करीब 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई।
कच्चे तेल और गैस का 60 दिन का स्टॉक: सरकार के आकलन के मुताबिक, संकट के दौरान भारत के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का करीब 60 दिन का भंडार था। वहीं LPG का स्टॉक सबसे कम होकर 25 दिन रह गया था।
1.07 लाख आउटलेट पर नहीं हुई किल्लत: पुरी ने कहा कि देश में करीब 1.07 लाख रिटेल आउटलेट हैं। संकट के दौरान कहीं भी ईंधन की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई। सरकार ने रोजाना तेल कंपनियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति पर नजर रखी।
डीजल बेचने पर कंपनियों को अब भी नुकसान: तेल कंपनियां ईंधन की बढ़ी लागत का कुछ बोझ खुद उठा रही हैं। पेट्रोल के मुकाबले डीजल की बिक्री पर कंपनियों को अब भी लागत से कम कीमत मिल रही है। सरकार पहले LPG की करीब 28 हजार करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी में से 22 हजार करोड़ रुपये की भरपाई कर चुकी है।
पेट्रोल पंपों की कमाई बढ़ाने पर भी जोर
पेट्रोलियम मंत्री ने डीलर एसोसिएशन को एक सप्ताह से 10 दिन के भीतर मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करने का प्रस्ताव दिया। इसमें पेट्रोल-डीजल के अलावा दूसरे कारोबार से पेट्रोल पंपों की कमाई बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी।
आज क्या एलपीजी सिलेंडर के रेट
इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर घरेलू सिलेंडर के जारी रेट चेक के मुताबक दिल्ली में यह 942 रुपये , कोलकाता में 968 रुपये, मुंबरई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये पर स्थिर है। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 2820 रुपये पर है। बता दें आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 7 जून 2026 को बढ़े थे। जून में दिल्ली में सिलेंडर 39 रुपये और 8 अप्रैल 2026 को 50 रुपये महंगा हुआ था। यानी इस साल घरेलू सिलेंडर के दाम कुल 89 रुपये बढ़े।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें