LPG की किल्लत स्विगी और जोमैटो पर भी पड़ रही भारी, शेयर 4% तक लुढ़के

LPG NEWS: भारत में एलपीजी की कमी ने रेस्टोरेंट व्यवसाय को संकट में डाल दिया है, जिससे स्विगी और जोमैटो के शेयरों में 4% तक की गिरावट आई है। रेस्टोरेंट्स मेन्यू में कटौती करने या अस्थायी रूप से बंद होने को मजबूर हैं। जानें इस संकट का कारण और इसके प्रभाव।

फूड डिलीवरी वाली दिग्गज कंपनियों जोमैटो (Eternal Ltd.) और स्विगी (Swiggy Ltd.) पर एलपीजी गैस की किल्लत भारी पड़ रही है। इसका असर इन दोनों कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। इनके शेयरों में गुरुवार, 12 मार्च को 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बता दें देशभर के रेस्टोरेंट में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी है, जिससे किचन का काम प्रभावित हुआ है।

क्यों मचा है एलपीजी संकट? पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका-ईरान तनाव का सीधा असर गैस की सप्लाई पर पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े गैस उत्पादकों में से एक कतर एनर्जी ने फोर्स मेज्योर की घोषणा कर दी है। इसका असर उसके डाउनस्ट्रीम ग्राहकों और अन्य कंपनियों पर पड़ा है, जिससे सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है।

रेस्टोरेंट का कारोबार ठप्प होने की कगार पर देशभर के रेस्टोरेंट या तो अपने मेन्यू में कटौती कर रहे हैं या फिर कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई सामान्य होने तक अपनी दुकानें बंद करने को मजबूर हैं। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि घरेलू गैस की सप्लाई प्रभावित न हो, लेकिन व्यावसायिक उपयोग के लिए संकट गहराता जा रहा है।

50% से 60% तक ऑर्डर प्रभावित गिग वर्कर्स एसोसिएशन (GIPSWU) ने गैस संकट और इसका श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अलार्म बजा दिया है। संघ का दावा है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर 50% से 60% तक ऑर्डर प्रभावित हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि जोमैटो और स्विगी तुरंत प्रति प्रभावित कर्मचारी को 10,000 रुपये की राहत राशि का भुगतान करें। साथ ही, आईडी निष्क्रिय न करने पर तीन महीने की रोक और न्यूनतम दैनिक इंसेंटिव भी दिए जाएं। संघ के अनुसार, इस संकट से लगभग एक करोड़ श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं।

बाजार में हड़कंप: शेयरों में भारी गिरावट बाजार में इस खबर का असर साफ देखा गया। इटरनल (जोमैटो) के शेयर 4.4% गिरकर 214 रुपये पर आ गए, जबकि स्विगी के शेयर भी 4% की गिरावट के साथ 272 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। स्विगी के शेयर अपने आईपीओ भाव 390 रुपये से काफी नीचे हैं, वहीं इटरनल भी अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 367 रुपये से काफी नीचे आ चुका है।

क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) शेयरों में भी भारी बिकवाली देखी गई। जुबिलेंट फूडवर्क्स 4%, सफायर फूड्स 3%, वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड 3% और देवयानी इंटरनेशनल 1% की गिरावट के साथ बंद हुए।

हॉर्मुज पर टिकी भारत की एलपीजी सप्लाई यह बिकवाली ऐसे समय में हुई है, जब कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई चरमरा गई है। रेस्टोरेंट को सिलेंडरों की डिलीवरी में देरी हो रही है, जिसका मुख्य कारण हॉर्मुज से सप्लाई में आया व्यवधान है। भारत की मध्य पूर्व पर निर्भरता इसे बेहद संवेदनशील बनाती है, क्योंकि देश का लगभग 90% एलपीजी आयात कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे मध्य पूर्वी सप्लायर्स से होता है।

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए खतरा यह संकट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब उनका कारोबार हाल के दिनों में अच्छी रफ्तार पकड़ रहा था। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल ने आगाह किया है, "अगर मार्च के अंत तक कमी बनी रहती है तो एलपीजी क्राइसिस नजदीकी भविष्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। रेस्टोरेंट में मेन्यू में कटौती, सीमित खाना पकाने के घंटे या अस्थायी रूप से रसोई बंद होने से प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर की उपलब्धता सीमित हो सकती है, जिससे चौथी तिमाही में ऑर्डर वॉल्यूम में अस्थायी गिरावट आ सकती है।"

तेल और एलएनजी से ज्यादा संवेदनशील है एलपीजी कच्चे तेल के विपरीत, भारत में एलपीजी का कोई रणनीतिक भंडार नहीं है, जिससे बाजार और भी नाजुक हो गया है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, "अन्य ऊर्जा आयातों की तुलना में, इंडियन बॉस्केट में एलपीजी सबसे अधिक जोखिम वाला ईंधन है। तुलनात्मक रूप से, केवल ~50-55% एलएनजी और ~40-50% कच्चे तेल का आयात हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है।"