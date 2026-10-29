LPG Rules: एक ही मकान में मकान मालिक और किराएदार रख सकते हैं दो गैस कनेक्शन? जानें क्या है नियम

मुख्य बातें

LPG Gas Connection Rules: अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया है, तो यह सवाल आपके मन में भी आ सकता है कि क्या एक ही पते पर मकान मालिक और किराएदार के नाम से दो घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन हो सकते हैं? इसका जवाब घर में रहने के तरीके और रसोई की व्यवस्था पर निर्भर करता है। नियमों के मुताबिक, एक ही परिवार के सदस्य अगर एक ही घर में साथ रहते हैं और साझा रसोई में खाना बनाते हैं, तो वे अलग-अलग घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं ले सकते। हालांकि, एक ही मकान में दो अलग परिवार अपनी अलग रसोई के साथ रहते हैं, तो अलग कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

एक घर में दो गैस कनेक्शन लेने का क्या है नियम? सरकारी नियमों के अनुसार एक परिवार के लिए एक घरेलू एलपीजी कनेक्शन की व्यवस्था है। इसमें पति-पत्नी, शादीशुदा बच्चे और उन पर निर्भर माता-पिता शामिल हो सकते हैं, यदि वे एक ही घर में साझा रसोई के साथ रहते हैं। ऐसे में परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर कई घरेलू कनेक्शन लेना नियमों के अनुरूप नहीं है।

लेकिन अगर मकान मालिक और किराएदार अलग-अलग परिवार हैं और दोनों की रसोई अलग है, तो वे एक ही पते पर अलग-अलग एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, कनेक्शन जारी करने से पहले संबंधित गैस कंपनी के नियमों और पात्रता की जांच जरूरी है।

सिर्फ अलग कमरे में रहने से नहीं मिलेगा दूसरा कनेक्शन अगर मकान मालिक और किराएदार अलग-अलग कमरों में रहते हैं, लेकिन खाना एक ही रसोई में बनता है, तो केवल अलग रहने के आधार पर दूसरा घरेलू एलपीजी कनेक्शन लेना उचित नहीं होगा। अलग कनेक्शन के लिए अलग परिवार होने के साथ अलग रसोई का सिस्टम जरूरी है।

उदाहरण के लिए, अगर मकान मालिक पहली मंजिल पर रहता है और किराएदार दूसरी मंजिल पर अपनी अलग रसोई में खाना बनाता है, तो दोनों अलग कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह एक ही मकान में रहने वाले शादीशुदा बेटे का परिवार अपनी अलग रसोई के साथ अलग कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। अंतिम फैसला संबंधित गैस वितरक नियमों और डॉक्यूमेंट की जांच के बाद करेगा।

दूसरे कनेक्शन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी? अलग घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए गैस एजेंसी आपसे KYC, पते का प्रमाण और अलग परिवार और रसोई से जुड़ी जानकारी मांग सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने गैस वितरक से पात्रता की पुष्टि कर लें।