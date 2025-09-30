Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़lpg rates will be updated on october 1st will they be cheaper or costlier what does the trend say
1 अक्टूबर को LPG के रेट होंगे अपडेट, सस्ता होगा या महंगा, क्या कहता है ट्रेंड
LPG Price : लगातार 3 साल से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए अक्टूबर का महीना राहत भरा रहा। 1 अक्टूबर को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी के रेट अपडेट करती हैं। ऐसे में इस बार लोगों को उम्मीद है कि एलपीजी के दाम में कुछ राहत मिलेगी...
Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:41 AM
