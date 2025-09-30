lpg rates will be updated on october 1st will they be cheaper or costlier what does the trend say

1 अक्टूबर को LPG के रेट होंगे अपडेट, सस्ता होगा या महंगा, क्या कहता है ट्रेंड

LPG Price : लगातार 3 साल से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए अक्टूबर का महीना राहत भरा रहा। 1 अक्टूबर को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी के रेट अपडेट करती हैं। ऐसे में इस बार लोगों को उम्मीद है कि एलपीजी के दाम में कुछ राहत मिलेगी...