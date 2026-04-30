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बंगाल चुनाव के बाद 1 मई को LPG के रेट होंगे अपडेट, बुकिंग और डिलीवरी के नियम भी बदलेंगे

Apr 30, 2026 12:25 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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LPG Price: अटकलें लगाई जा रही हैं कि 1 मई को जब एलपीजी के रेट जारी होंगे तो लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। सबसे पहले यह जान लें कि पिछली बार बंगाल चुनाव के बाद एलपीजी के रेट को लेकर क्या हुआ था?

बंगाल चुनाव के बाद 1 मई को LPG के रेट होंगे अपडेट, बुकिंग और डिलीवरी के नियम भी बदलेंगे

बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं और इसके रिजल्ट का इंतजार है। इस इंतजार से बड़ा इंतजार 1 मई को जारी होने वाले एलपीजी प्राइस को लेकर है। चुनाव के दौरान एलपीजी सप्लाई पर जितनी चर्चा हो रही थी, उससे अधिक एलपीजी के रेट को लेकर थी। अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 1 मई को जब एलपीजी के रेट जारी होंगे तो लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। सबसे पहले यह जान लें कि पिछली बार बंगाल चुनाव के बाद एलपीजी के रेट को लेकर क्या हुआ था?

पिछली बार बंगाल चुनाव के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 1 अप्रैल 2021 को दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 819 रुपये थी और चुनाव के बाद 1 मई 2021 को जब एलपीजी के नए रेट जारी हुए तो दिल्ली समेत पूरे देश में कहीं भी घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि, 2021 के बंगाल चुनाव के बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया। एक अप्रैल 2021 को दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1441 रुपये का था और 1 मई 2021 को रेट जारी हुए तो यह 159.50 रुपये रह गया।

1 मई से ओटीपी के बिना नहीं मिलेगी गैस डिलीवरी

एक मई से एलपीजी गैस सिलेंडर की 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' सिस्टम को और सख्त कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार, जब डिलीवरी करने वाला आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी दिखाए बिना डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी।

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अगर आपका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास अपडेट नहीं है, तो डिलीवरी करने वाला ऐप के जरिए उसे रियल-टाइम में अपडेट भी कर सकेगा, जिसके बाद कोड जनरेट होगा। यह कदम उन मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है जहां सिलेंडर किसी और के नाम पर बुक होकर कहीं और पहुंच जाते थे।

भारत ग्लोबल लिस्ट में ऊपर खिसका

GlobalPetrolPrices के ताजा आंकड़ों से साफ संकेत मिल रहा है कि दुनिया भर में LPG (रसोई गैस) की कीमतों में उछाल आ रहा है। मार्च 2026 से अप्रैल 2026 के बीच जारी दो अलग-अलग डेटासेट की तुलना करें तो भारत समेत कई देशों में गैस महंगी हुई है और भारत की स्थिति ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर खिसकती दिख रही है।

भारत में कितना बढ़ा LPG का दाम?

2 मार्च 2026 को भारत में LPG की औसत कीमत करीब ₹59.90 प्रति लीटर थी। अब यह ₹66.73 प्रति लीटर पहुंच गई। यानी महज दो महीनों में करीब ₹6.83 प्रति लीटर (लगभग 11% बढ़ोतरी) दर्ज हुई। यह बढ़ोतरी सामान्य नहीं मानी जा रही, क्योंकि LPG जैसी जरूरी चीज में इतनी तेजी सीधे घरेलू बजट पर असर डालती है। बता दें आम तौर पर 1 किलो LPG ≈ 1.8 लीटर माना जाता है।

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भारत की रैंकिंग क्यों बदली?

मार्च 2026 में भारत उन देशों की श्रेणी में था, जहां कीमतें मिड-रेंज में थीं, वह कई देशों के बराबर या उनके करीब पहुंच गया। युद्ध से पहले भारत (₹59.9) जॉर्जिया, डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे देशों के आसपास था। अब भारत (₹66.7) तुर्की (₹68.3), मंगोलिया (₹70.1) जैसे देशों के करीब पहुंच गया।

इसका मतलब है कि भारत अब सस्ते देशों की सूची से धीरे-धीरे बाहर निकलकर महंगे देशों की तरफ बढ़ रहा है। भारत ₹66.7 के साथ मिड-टू-हाई रेंज में पहुंच चुका है। दक्षिण कोरिया, नाइजीरिया और फिलीपींस जैसे देशों में कीमतें ₹74 से ₹78 प्रति लीटर के बीच हैं। आयात पर निर्भर देशों में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।

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कीमत बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं?

LPG की कीमतों में इस बढ़ोतरी के पीछे कई अहम वजहें हैं। सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। इसके अलावा भारत जैसे देशों में आयात पर निर्भरता ज्यादा है, जिससे वैश्विक उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है।रुपये की कमजोरी भी आयात को महंगा बनाती है। इसके साथ ही टैक्स और सब्सिडी नीति भी कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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