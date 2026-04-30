बंगाल चुनाव के बाद 1 मई को LPG के रेट होंगे अपडेट, बुकिंग और डिलीवरी के नियम भी बदलेंगे

LPG Price: अटकलें लगाई जा रही हैं कि 1 मई को जब एलपीजी के रेट जारी होंगे तो लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। सबसे पहले यह जान लें कि पिछली बार बंगाल चुनाव के बाद एलपीजी के रेट को लेकर क्या हुआ था?

बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं और इसके रिजल्ट का इंतजार है। इस इंतजार से बड़ा इंतजार 1 मई को जारी होने वाले एलपीजी प्राइस को लेकर है। चुनाव के दौरान एलपीजी सप्लाई पर जितनी चर्चा हो रही थी, उससे अधिक एलपीजी के रेट को लेकर थी। अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 1 मई को जब एलपीजी के रेट जारी होंगे तो लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। सबसे पहले यह जान लें कि पिछली बार बंगाल चुनाव के बाद एलपीजी के रेट को लेकर क्या हुआ था?

पिछली बार बंगाल चुनाव के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 1 अप्रैल 2021 को दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 819 रुपये थी और चुनाव के बाद 1 मई 2021 को जब एलपीजी के नए रेट जारी हुए तो दिल्ली समेत पूरे देश में कहीं भी घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि, 2021 के बंगाल चुनाव के बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया। एक अप्रैल 2021 को दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1441 रुपये का था और 1 मई 2021 को रेट जारी हुए तो यह 159.50 रुपये रह गया।

1 मई से ओटीपी के बिना नहीं मिलेगी गैस डिलीवरी एक मई से एलपीजी गैस सिलेंडर की 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' सिस्टम को और सख्त कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार, जब डिलीवरी करने वाला आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी दिखाए बिना डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी।

अगर आपका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास अपडेट नहीं है, तो डिलीवरी करने वाला ऐप के जरिए उसे रियल-टाइम में अपडेट भी कर सकेगा, जिसके बाद कोड जनरेट होगा। यह कदम उन मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है जहां सिलेंडर किसी और के नाम पर बुक होकर कहीं और पहुंच जाते थे।

भारत ग्लोबल लिस्ट में ऊपर खिसका GlobalPetrolPrices के ताजा आंकड़ों से साफ संकेत मिल रहा है कि दुनिया भर में LPG (रसोई गैस) की कीमतों में उछाल आ रहा है। मार्च 2026 से अप्रैल 2026 के बीच जारी दो अलग-अलग डेटासेट की तुलना करें तो भारत समेत कई देशों में गैस महंगी हुई है और भारत की स्थिति ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर खिसकती दिख रही है।

भारत में कितना बढ़ा LPG का दाम? 2 मार्च 2026 को भारत में LPG की औसत कीमत करीब ₹59.90 प्रति लीटर थी। अब यह ₹66.73 प्रति लीटर पहुंच गई। यानी महज दो महीनों में करीब ₹6.83 प्रति लीटर (लगभग 11% बढ़ोतरी) दर्ज हुई। यह बढ़ोतरी सामान्य नहीं मानी जा रही, क्योंकि LPG जैसी जरूरी चीज में इतनी तेजी सीधे घरेलू बजट पर असर डालती है। बता दें आम तौर पर 1 किलो LPG ≈ 1.8 लीटर माना जाता है।

भारत की रैंकिंग क्यों बदली? मार्च 2026 में भारत उन देशों की श्रेणी में था, जहां कीमतें मिड-रेंज में थीं, वह कई देशों के बराबर या उनके करीब पहुंच गया। युद्ध से पहले भारत (₹59.9) जॉर्जिया, डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे देशों के आसपास था। अब भारत (₹66.7) तुर्की (₹68.3), मंगोलिया (₹70.1) जैसे देशों के करीब पहुंच गया।

इसका मतलब है कि भारत अब सस्ते देशों की सूची से धीरे-धीरे बाहर निकलकर महंगे देशों की तरफ बढ़ रहा है। भारत ₹66.7 के साथ मिड-टू-हाई रेंज में पहुंच चुका है। दक्षिण कोरिया, नाइजीरिया और फिलीपींस जैसे देशों में कीमतें ₹74 से ₹78 प्रति लीटर के बीच हैं। आयात पर निर्भर देशों में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।