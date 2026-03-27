LPG Price Today: क्या बढ़ेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम? जानें आज के रेट और सप्लाई अपडेट

LPG Price Today: आजकल LPG सिलेंडर की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक और चौपालों से लेकर किचन तक हो रही है। ऐसे में गैस की सप्लाई और एलपीजी के रेट के बारे में अबतक क्या हैं अपडेट, पढ़ें यहां…

LPG Price Today: मध्य पूर्व में जारी युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच India में एलपीजी को लेकर हलचल तेज हो गई है। किचन गैस की मांग बढ़ने और सप्लाई पर दबाव के कारण सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। दूसरी ओर 1 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव भी होने वाले हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में LPG सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे?

सप्लाई संकट से निपटने के लिए सरकार के सख्त कदम गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने मार्च में कई अहम फैसले लिए हैं। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग पर पहले 21 दिन का लॉक-इन लागू किया गया, जिसे बाद में शहरी क्षेत्रों में बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन कर दिया गया। इसका मकसद सीमित सप्लाई को संतुलित करना है ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस पहुंच सके।

इसके अलावा, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए LPG सिलेंडर रखना गैर-कानूनी कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि जिनके पास PNG सुविधा है, वे LPG का इस्तेमाल न करें ताकि सिलेंडर की उपलब्धता बाकी लोगों के लिए सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, इन नियमों से आम उपभोक्ताओं को कुछ असुविधा भी हो रही है।

आज क्या हैं LPG के ताजा रेट? देश के प्रमुख शहरों में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिलहाल स्थिर बनी हुई है…

दिल्ली: ₹913

मुंबई: ₹912.50

कोलकाता: ₹939

चेन्नई: ₹928.50

हैदराबाद: ₹965

लखनऊ: ₹950.50

पटना: ₹1,002.50

स्रोत: इंडियन ऑयल

कमर्शियल सिलेंडर के आज के क्या हैं रेट वहीं, इंडियन ऑयल के मुताबिक आज दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1768.50 रुपये, कोलकाता में 1875.50 और मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 1720 रुपये में मिल रहा है। जबकि, चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 1929 रुपये का है। हैदराबाद में ₹2,105.50, बेंगलुरु में ₹1,958 और पटना में यह नीला सिलेंडर आज ₹2,133.50 का है।