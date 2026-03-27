Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

LPG Price Today: क्या बढ़ेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम? जानें आज के रेट और सप्लाई अपडेट

Mar 27, 2026 05:56 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

LPG Price Today: आजकल LPG सिलेंडर की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक और चौपालों से लेकर किचन तक हो रही है। ऐसे में गैस की सप्लाई और एलपीजी के रेट के बारे में अबतक क्या हैं अपडेट, पढ़ें यहां…

LPG Price Today: क्या बढ़ेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम? जानें आज के रेट और सप्लाई अपडेट

LPG Price Today: मध्य पूर्व में जारी युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच India में एलपीजी को लेकर हलचल तेज हो गई है। किचन गैस की मांग बढ़ने और सप्लाई पर दबाव के कारण सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। दूसरी ओर 1 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव भी होने वाले हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में LPG सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे?

सप्लाई संकट से निपटने के लिए सरकार के सख्त कदम

गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने मार्च में कई अहम फैसले लिए हैं। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग पर पहले 21 दिन का लॉक-इन लागू किया गया, जिसे बाद में शहरी क्षेत्रों में बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन कर दिया गया। इसका मकसद सीमित सप्लाई को संतुलित करना है ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस पहुंच सके।

इसके अलावा, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए LPG सिलेंडर रखना गैर-कानूनी कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि जिनके पास PNG सुविधा है, वे LPG का इस्तेमाल न करें ताकि सिलेंडर की उपलब्धता बाकी लोगों के लिए सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, इन नियमों से आम उपभोक्ताओं को कुछ असुविधा भी हो रही है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में घरेलू सिलेंडर का दाम 4500 रुपये पर पहुंचा, 17000 तक कमर्शियल

आज क्या हैं LPG के ताजा रेट?

देश के प्रमुख शहरों में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिलहाल स्थिर बनी हुई है…

दिल्ली: ₹913

मुंबई: ₹912.50

कोलकाता: ₹939

चेन्नई: ₹928.50

हैदराबाद: ₹965

लखनऊ: ₹950.50

पटना: ₹1,002.50

स्रोत: इंडियन ऑयल

ये भी पढ़ें:ना पेट्रोल-डीजल की कमी, ना LPG गैस की दिक्कत; भारत के पास कितने दिनों का स्टॉक

कमर्शियल सिलेंडर के आज के क्या हैं रेट

वहीं, इंडियन ऑयल के मुताबिक आज दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1768.50 रुपये, कोलकाता में 1875.50 और मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 1720 रुपये में मिल रहा है। जबकि, चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 1929 रुपये का है। हैदराबाद में ₹2,105.50, बेंगलुरु में ₹1,958 और पटना में यह नीला सिलेंडर आज ₹2,133.50 का है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में LPG सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत, किनको ज्यादा मिलेगी गैस; पूरी लिस्ट

क्या आगे बढ़ सकते हैं दाम?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मध्य पूर्व का तनाव लंबा खिंचता है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो LPG की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, फिलहाल सरकार कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है ताकि आम लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े। अभी दाम स्थिर हैं, लेकिन वैश्विक हालात बिगड़े तो आने वाले समय में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। क्याेंकि, LPG संकट अब एक ग्लोबल प्राब्लम बन चुकी है, जिसका असर भारत सहित कई देशों पर साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम होंगे, क्योंकि यही तय करेंगे कि रसोई गैस आम लोगों के लिए राहत लेकर आएगी या और महंगी होती जाएगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
LPG LPG Price Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,