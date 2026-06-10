LPG Price Today: देश में कहां सबसे महंगा और कहां सबसे सस्ता है घरेलू गैस सिलेंडर? जानिए 10 जून के ताजा रेट
मुख्य बातें
- LPG Price Today: देश के पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में एलपीजी की कीमतें सबसे अधिक बनी हुई हैं
- लेह में घरेलू सिलेंडर 1,179 रुपये का है
- जबकि, मुंबई में सबसे सस्ता 941.50 रुपये का है
- दोनों के बीच का अंतर 237.50 रुपये का है
LPG Price Today: देशभर में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों और शहरों में रसोई गैस के दामों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। इंडियन ऑयल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर सबसे महंगा लेह में 1,179 रुपये का बिक रहा है, जबकि सबसे सस्ता सिलेंडर मुंबई में 941.50 रुपये का उपलब्ध है। दोनों शहरों के बीच कीमत का अंतर 237.50 रुपये है।
लेह में सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर
देश के पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में एलपीजी की कीमतें सबसे अधिक बनी हुई हैं। लेह में घरेलू सिलेंडर 1,179 रुपये का है। इसके अलावा नॉर्थ त्रिपुरा में 1,119.50 रुपये, गंगटोक में 1,094.50 रुपये, आइजॉल में 1,094 रुपये और वेस्ट इंफाल में 1,093.50 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है।
श्रीनगर में घरेलू एलपीजी की कीमत 1,058 रुपये है। विशेषज्ञों का कहना है कि परिवहन लागत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन इलाकों में एलपीजी की कीमतें अधिक रहती हैं।
इन बड़े शहरों में 1,000 रुपये से कम में मिल रहा सिलेंडर
देश के कई बड़े शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये से नीचे बनी हुई है। मुंबई में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 941.50 रुपये का है। बेंगलुरु में इसकी कीमत 944.50 रुपये, अहमदाबाद और गुरुग्राम में 949 रुपये, जयपुर में 952.50 रुपये और गोवा में 956 रुपये है।
चेन्नई में घरेलू सिलेंडर 957.50 रुपये, देहरादून में 961 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये और लखनऊ में 976.50 रुपये का मिल रहा है। वहीं हैदराबाद में घरेलू गैस सिलेंडर 994 रुपये तक पहुंच गया है।
कमर्शियल सिलेंडर के दाम 3,700 रुपये के पार
19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी भारी अंतर देखने को मिल रहा है। सबसे महंगा कमर्शियल सिलेंडर लेह में 3,752 रुपये का बिक रहा है। इसके बाद नॉर्थ त्रिपुरा में 3,638 रुपये, गंगटोक में 3,631.50 रुपये, वेस्ट इंफाल में 3,599 रुपये और आइजॉल में 3,595.50 रुपये का है।
अंडमान में कमर्शियल सिलेंडर 3,544 रुपये, श्रीनगर में 3,458 रुपये और हैदराबाद में 3,367 रुपये का है। वहीं मुंबई में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 3,067.50 रुपये का बिक रहा है, जो प्रमुख महानगरों में अपेक्षाकृत सस्ता है।
आखिर अलग-अलग शहरों में LPG की कीमतें क्यों अलग होती हैं?
अलग-अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर के रेट अलग-अलग होने के कई कारण हैं। जैस, परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत, राज्य और लोकल टैक्सेज, भंडारण एवं वितरण खर्च तथा भौगोलिक स्थिति और दूरी। जैसे, दूरदराज, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों तक सिलेंडर पहुंचाने में अधिक लागत आती है, इसलिए वहां उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें