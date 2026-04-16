LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर के लिए राहतभरी खबर, आज का लेटेस्ट रेट भी चेक करें
LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर को एक राहतभरी खबर है। अमेरिका-ईरान के तनाव के बीच भारतीय झंडे वाला जहाज जग विक्रम गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंच गया है। वहीं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने एलपीजी सिलेंडर के रेट जारी कर दी हैं।
LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर एक अच्छी खबर है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय झंडे वाला जहाज 'जग विक्रम' गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंच गया है। यह जहाज 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। अगर कीमतों की बात करें तो इंडेन से लेकर भारत गैस तक के एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने एलपीजी सिलेंडर के रेट जारी कर दी हैं।
दिल्ली से पटना तक आज क्या हैं एलपीजी के रेट
इंडेन के मुताबिक आज दिल्ली एलपीजी 14.2 किलो वाला सिलेंडर ₹913 और कमर्शियल ₹2078.50 का है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर जहां ₹950.50 में मिल रहा है वहीं कमर्शियल ₹2201 का है। देहरादून में इंडेन का घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹2136 का है। दूसरी तरफ जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और 19 किलो वाला कमर्शियल ₹2031 में बिक रहा है। पटना में आज इंडेन का घरेलू सिलेंडर ₹1011 और कमर्शियल ₹2365 का है।
अंडमान से बेंगलुरु तक क्या हैं आज के रेट
इंडियन ऑयल के रेट के मुताबिक अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹2496.50 हैं। मुंबई में 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹912.50 और कमर्शियल ₹2031का है। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹2321 है। कोलकाता में घरेलू सिलेंडर ₹939 और कमर्शियल ₹2208 में मिल रहा है। चेन्नई में घरेलू सिलेंडर ₹928.50 और कमर्शियल ₹2,246.50 का है। बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹2161 में बिक रहा है।
15 अन्य भारतीय जहाज अभी भी फंसे
पेट्रोलियम मंत्रायल के अधिकारियों के अनुसार, यह जहाज ईरान और अमेरिका के बीच दो सप्ताह की अस्थायी सीजफायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट को पार कर मंगलवार रात कांडला के ऑयल जेटी-1 पर लंगर डाल चुका है। यह मार्च की शुरुआत के बाद से खाड़ी से बाहर निकलने वाला नौवां भारतीय जहाज है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि लगभग 15 अन्य भारतीय जहाज अभी भी फंसे हुए हैं।
सप्लाई को लेकर क्या हैं अपडेट
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में एलपीजी और फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बायिंग से बचें। सीएम ने बताया कि दिल्ली में हर दिन नियमित मांग के अनुसार लगभग 1.25 लाख एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। सिलेंडर की औसत डिलीवरी अवधि 4-5 दिन बनी हुई है।
गैस की समस्या हो तो कहां करें फोन
गैस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं। गैस लीकेज जैसी आपात स्थिति के लिए 1906 नंबर जारी किया गया है। वहीं कमर्शियल ग्राहकों के लिए अलग हेल्पलाइन 1860-5991-111 उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें