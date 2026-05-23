LPG Price Today: एलपीजी के नए रेट जारी, क्या पेट्रोल और डीजल की तरह सिलेंडर भी हुआ महंगा?
LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज शनिवार को कोई इजाफा नहीं किया गया है। वहीं, आज 23 मई को पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी की गई है। 10 दिन में तेल करीब 5 रुपये महंगा हो गया है।
LPG Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जहां एक तरफ आज शनिवार को इजाफा किया गया है। वहीं, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। ना तो घरेलू सिलेंडर और ना कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज 23 मई 2026 को बढ़ोतरी नहीं की है। बता दें, एलपीजी को लेकर एक अच्छी खबर आई है।
दिल्ली में आज 23 मई को घरेलू सिलेंडर का रेट 913 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 3000 रुपये के पार पहुंच गया है।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर का क्या है रेट? (Domestic LPG Cylinder Price)
दिल्ली - 913 रुपये
कोलकाता - 939 रुपये
मुंबई - 912.50 रुपये
चेन्नई - 928.50 रुपये
गुड़गांव - 921.50 रुपये
नोएडा - 910.50 रुपये
बेंगलुरू - 915.50 रुपये
भुवनेश्वर - 939 रुपये
चंडीगढ़ - 922.50 रुपये
हैदराबाद - 965 रुपये
जयपुर - 916.50 रुपये
पटना - 1002.50 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 922 रुपये
कॉमर्शियल सिलेंडर का क्या है रेट? (Commercial LPG Cylinder Price)
दिल्ली - 3071.50 रुपये
कोलकाता - 3202 रुपये
मुंबई - 3024 रुपये
चेन्नई - 3237 रुपये
गुरुग्राम - 3088 रुपये
नोएडा - 3071.50 रुपये
बेंगलुरू - 3152 रुपये
भुवनेश्वर - 3238 रुपये
चंडीगढ़ - 3092 रुपये
हैदराबाद - 3315 रुपये
जयपुर - 3099 रुपये
लखनऊ - 3194 रुपये
पटना - 3346.50 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 3106 रुपये
एक और एलपीजी टैंकर भारत पहुंचा
एलपीजी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। 20000 मैट्रिक टन से लदा एलपीजी टैंकर गुजरात के कांडला पहुंच गया। पिछले हफ्ते रविवार को यह जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई थी। MV SYMI ने अपनी यात्रा कतर से शुरू की थी। यह टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 13 मई को क्रॉस किया था। शनिवार को यह गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचने में सफल रहा।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ने बिगाड़ा खेल
युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग बंद है। भारत अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत से अधिक एलपीजी इसी रास्ते से मंगाता था। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों ने पूरे सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है। जिसकी वजह से देश पर दबाव बढ़ गया है।
मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने घरेलू स्तर पर एलपीजी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कालाबाजारी रोकने के लिए एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी पूरी तरह से ओटीपी आधारित कर दी है। मौजदा नियमों के अनुसार गांव में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग 45 दिन में और शहरों में 45 दिन में की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।