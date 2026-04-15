LPG के नए रेट जारी, इस गुड न्यूज के बाद क्या कम हुए दाम? यहां चेक करें लेटेस्ट प्राइस
LPG Price Today: एलपीजी कीमतों में आज बुधवार को एक बार फिर से कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है। मंगलवार को एक एलपीजी टैंकर भारत पहुंचा है। यह टैंकर 11 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस किया था।
LPG Price Today: पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Modi Trump Talk) के बीच आज रात को 40 मिनट के बीच बातचीत हुई। मौजूदा संकट को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। भारत भी इससे प्रभावित है। भारत अपनी जरूरत का 85 से 90 प्रतिशत एलपीजी खाड़ी के देशों से मंगाता है। युद्ध की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। हालांकि, आज बुधवार को कंपनियों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से अबतक घरेलू एलपीजी सिलेंडर का एक बार और कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट दो बार बढ़ाया जा चुका है।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर का क्या है रेट? (LPG Latest Price)
नई दिल्ली - 913 रुपये
कोलकाता - 939 रुपये
मुंबई - 912.50 रुपये
चेन्नई - 928.50 रुपये
गुरुग्राम - 921.50 रुपये
नोएडा - 910.50 रुपये
बेंगलुरू - 915.50 रुपये
भुवनेश्वर - 939 रुपये
चंडीगढ़ - 922.50 रुपये
हैदराबाद - 965 रुपये
जयपुर - 916.50 रुपये
लखनऊ - 950.50 रुपये
पटना - 1002.50 रुपये
कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का क्या है रेट (Commercial LPG Prices)
नई दिल्ली - 2078.50 रुपये
कोलकाता - 2208.50 रुपये
मुंबई - 2031 रुपये
चेन्नई - 2246.50 रुपये
गुरुग्राम - 2096.50 रुपये
नोएडा - 2078.50 रुपये
बेंगलुरू - 2161 रुपये
भुवनेश्वर - 2245 रुपये
चंडीगढ़ - 2099.50 रुपये
हैदराबाद - 2320.50 रुपये
जयपुर - 2106 रुपये
लखनऊ- 2201 रुपये
पटना - 2353.50 रुपये
1 अप्रैल को बढ़ाया गया था कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट
इसी महीनी की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2026 को कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 195.50 रुपये से 218 रुपये तक का इजाफा किया गया था। हालांकि, तब घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। 5 किलोग्राम के छोटकू सिलेंडर पर भी 51 रुपये का इजाफा किया गया था। बता दें। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार 7 मार्च को इजाफा हुआ था।
सरकार का क्या कहना है (Govt Statement on LPG)
सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि एलपीजी को लेकर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से अबतक कोई भी कमी की सूचना नहीं है। बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि बुकिंग पूरी तरह से ओटीपी आधारित कर दी गई है।
कल मिली एक नई गुड न्यूज
गुजरात के कांडला पर एक नया एलपीजी टैंकर कल मंगलवार को पहुंचा था। यह टैंकर 11 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस किया था। जब से युद्ध शुरू हुआ है भारत अपने कई एलपीजी टैंकर को खाड़ी के देशों से लाने में सफल रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।