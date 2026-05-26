LPG Price Today: क्या सीएनजी की तरह ही रातों-रात बढ़ गए एलपीजी के दाम? सिलेंडर बुकिंग से पहले कर लें चेक
LPG Price Today: घरेलू सिलेंडर की कीमतों में आज मंगलवार कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। कीमतें पुराने स्तर पर स्थिर हैं। लम्बे समय से दाम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है।
LPG Price Today: सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 11 दिन में 4 बार बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन एलपीजी सिलेंडर के रेट में इस बीच कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। आज यानी 26 मई 2026 को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें, कल सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट को फिर से बढ़ा दिया था। जिसके बाद कई राज्यों में पेट्रोल का रेट 110 रुपये के पार पहुंच गया है।
क्या चल रहा है घरेलू सिलेंडर का रेट?
दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के लिए 913 रुपये, मुंबई में 912.50 रुपये और कोलकाता में 939 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। चेन्नई में घरेलू सिलेंडर का रेट 928.50 रुपये आज है। बता दें, कीमतें काफी समय से स्थिर है। ऐसा तब देखने को मिल रहा है जब इंटरनेशनल मार्केट में घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। युद्ध की वजह से भारत जैसे देशों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है।
अन्य शहरों में क्या है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट (Domestic LPG Price Today)
गुरुग्राम - 921.50 रुपये
नोएडा - 910.50 रुपये
बेंगलुरू - 915.50 रुपये
भुवनेश्वर - 939 रुपये
चंडीगढ़ - 922.50 रुपये
हैदराबाद - 965 रुपये
जयपुर -916.50 रुपये
पटना - 1002.50 रुपये
लखनऊ - 950.50 रुपये
तिरुअनंतपुरम्- 922 रुपये
कॉमर्शियल सिलेंडर का क्या है रेट (Commercial LPG Cylinder Rates)
नई दिल्ली - 3071.50 रुपये
कोलकाता - 3202 रुपये
मुंबई - 3024 रुपये
चेन्नई - 3237 रुपये
गुरुग्राम - 3088 रुपये
नोएडा - 3071.50 रुपये
बेंगलुरू - 3152 रुपये
भुवनेश्वर - 3238 रुपये
चंडीगढ़ - 3092.50 रुपये
हैदराबाद - 3315 रुपये
जयपुर- 3099 रुपये
लखनऊ - 3194 रुपये
पटना - 3346.50 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 3106 रुपये
47% बढ़ा सिलेंडर का दाम
कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में युद्ध के बाद 47 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। आखिरी बार रेट को 900 रुपये से अधिक बढ़ा गया था। वहीं, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार 60 रुपये का इजाफा हुआ था। हालांकि, उसके बाद से कीमतें स्थिर हैं। अब देखना है कि कबतक दाम स्थिर रहते हैं।
मौजूदा परिस्थितियों में कंपनियों को कीमतों में बढ़ोतरी ना करने की वजह से काफी नुकसान हो रहा है।
घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन बढ़ा
वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर एलपीजी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का निर्देश दिया है। बता दें, भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से मंगाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।